Un règne vient de prendre fin, mais un autre semble prêt à démarrer. Alors que toute l’Amérique- et le monde -a célébré Serena Williams ces derniers jours, tandis que la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a disputé le dernier match de sa carrière face à Ajla Tomljanovic, Coco Gauff, elle, est toujours en lice pour décrocher son premier titre du Grand Chelem, à 18 ans seulement.

A peine majeure, la finaliste de Roland Garros a déjà l’expérience d’une vieille briscarde, même si elle disputera, ce mardi, le premier quart de finale de sa carrière à Flushing Meadows, face à la Française Caroline Garcia, face à laquelle elle s'est imposée lors de leurs deux premières confrontations, à Indian Wells l'an passé et en début d'année à Doha. Sur le circuit WTA depuis ses 15 ans, elle est d’ailleurs devenue la plus jeune américaine à se hisser à un tel niveau sur ses terres, depuis Mélanie Oudin (17 ans) en 2009.

Alerte missile : Coco Gauff claque un service à 205km/h !

Si, à l’image de cette dernière, 31e mondiale au mieux, une telle performance ne garantit pas une carrière monstrueuse, Gauff semble faite d’un autre métal, précieux, du style de celui dans lequel Serena et Venus Williams ont été forgées. "Elle est absolument phénoménale", s’enthousiasmait le consultant d’Eurosport Mats Wilander, après la victoire encore une fois ébouriffante de la native d'Atlanta face à la Chinoise Shuang Zhang en deux sets (7-5, 7-5).

Ici, sur dur, quel peut être le plan de jeu face à elle ? Frapper fort ? Elle n’a aucun trou dans son jeu

Le septuple vainqueur de Grand Chelem, dithyrambique, pour qui l’Américaine possède "un tennis total", en vient même à comparer Gauff à… Novak Djokovic, le Serbe aux 21 Majeurs dans l’escarcelle. "C’est ‘Novakesque’ la façon dont elle arrive à défendre côté revers, image le Suédois. Elle est partout. Elle arrive à avoir ce mix entre attaque et défense".

"C’est très difficile de lui trouver une faiblesse, dit l’ancien numéro 3 mondial. Bien sûr, on en a vu lors de la finale face à Iga Swiatek à Paris (défaite 6-1, 6-3), mais ici, sur dur, quel peut être le plan de jeu face à elle ? Frapper fort ? Elle n’a aucun trou dans son jeu". Sa compatriote Sofia Kenin, vainqueure de l’Open d’Australie en 2020, éliminée dès le premier tour, s’est aussi montrée laudatrice : "Elle contrôle beaucoup de ses gestes. Zhang était très agressive, elle a beaucoup tenté, mais Coco a résisté à chaque fois".

Histoire d’en rajouter une couche, Barbara Schett, ex-numéro 7 mondiale et également consultante pour Eurosport, y est allée de son compliment : "La façon qu’elle a de jouer un point après l’autre, et son énergie… C’est exceptionnel". Et, comme l’indiquait Wilander, avec ses 33 coups gagnants réalisés face à la 36e mondiale, la tête de série numéro 12 a aussi fait admirer toute la panoplie de son tennis, capable d’absorber les vagues comme de faire déferler un tsunami de puissance et de précision de l’autre côté du filet.

Un départ diesel, puis Garcia s'est transformée en bulldozer : le résumé de sa victoire

"Elle est aussi bonne côté revers que côté coup droit", a appuyé Wilander après la rencontre. Face à l’attaquante Caroline Garcia, habituée à secouer ses adversaires dans tous les sens, tant au service qu’avec ses coups droits catapultés, la bataille s’annonce donc belle, et rude. Surtout pour la Française.

Le plus effrayant, chez Gauff, ne réside pas que dans son habileté raquette en main. Comme une certaine Serena Williams, c’est mentalement qu’elle apparaît au-dessus du lot. Face à Zhang, "la différence s’est faite sur la façon dont elle a joué les points très importants, de façon très mature", dit Kenin. Breakée d’entrée de match, elle a ainsi réussi à repasser devant avant de remporter le premier set. Puis menée 5-3 dans la deuxième manche, elle a serré le jeu pour empocher 4 jeux de suite et passer au tour suivant.

Elle a encore un peu de travail, mais elle m’a scotché sur sa façon de gérer les points importants, notamment au service

"Elle a manqué quelques coups faciles sur certains points au début de ces jeux. Je pense que je ne l’avais jamais vu jouer aussi mal, mais ça ne l'a pas ébranlé mentalement. Elle a simplement continué de revenir", a loué Mats Wilander. Et Kenin d’enchaîner : "Elle a prouvé qu’elle avait déjà beaucoup d’expérience, dans la façon de négocier les attentes dans ce tournoi. Surtout depuis que Serena est dehors", a commenté l’actuelle 327e au classement WTA.

Alors qu’elle est l’un des trois dernières Américaines en lice (avec Jessica Pegula et Danielle Collins, toutes deux dans l’autre moitié du tableau), "toute la pression est sur elle, explique Kenin. J’étais vraiment impressionnée par la façon dont elle a bougé. Elle a encore un peu de travail, mais elle m’a scotché sur sa façon de gérer les points importants, notamment au service. Elle a été si forte mentalement". Une qualité dont devra aussi faire preuve Caroline Garcia, alors que Gauff, déjà portée par un élan spectaculaire, pourra en plus compter sur la ferveur, sans pareille, du public new-yorkais.

Caroline Garcia : "On a fait un bon travail hors du court."

