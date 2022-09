Carlos Alcaraz

Age : 19 ans

Tête de série numéro 3

Ad

Des quatre demi-finalistes de l'US Open, c'est celui qu'on attendait le plus. Dans la lignée de son quart de finale de l'an passé - sa première grande performance en Grand Chelem -, il ne semblait pas illusoire de le revoir à très haut niveau cette année à New York. Au fond, Alcaraz n'a fait que tenir ses promesses en se hissant dans le dernier carré. Mais que ce fut dur (et beau).

US Open "Je ne sais pas comment j'ai fait", "ça va me faire mal" : Alcaraz et Sinner s'en souviendront IL Y A 12 HEURES

L'Espagnol a dû s'arracher en huitièmes de finale face à Marin Cilic, qu'il a battu en cinq manches, et, surtout, sortir vainqueur de l'immense duel qui l'a opposé à Jannik Sinner, jeudi. 5h15 de tennis et cinq sets de très haute volée qui le propulsent aux portes d'une première grande finale en Grand Chelem. A 19 ans. Il lui faudra récupérer de ses efforts dantesques pour entrevoir la finale et, possiblement, la première place mondiale.

Ce qu'il dit avant sa demie : "Ça va être très très dur. Tout le monde connaît le niveau de Frances. Il a battu Rafa Nadal puis Rublev, en trois sets. Il joue incroyablement bien actuellement. Il aime cette foule aussi."

Sinner et Alcaraz ont régalé le Arthur-Ashe, Tiafoe aussi : le top 5 de mercredi

Frances Tiafoe

Age : 24 ans

Tête de série numéro 22

Il est sur un nuage. Et pourtant, c'est plein soleil au-dessus de sa tête. Frances Tiafoe vit actuellement la meilleure période de sa carrière. Vainqueur de Rafael Nadal en huitièmes de finale, l'Américain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Passée l'émotion d'une victoire face à la légende espagnole, le protégé de Wayne Ferreira a poursuivi sur sa lancée en concassant Andrey Rublev en trois sets.

Dernier Américain en lice, il porte désormais les espoirs d'un pays qui n'a plus triomphé à Flushing depuis… 2003 et Andy Roddick chez les hommes. Néanmoins, il ne semble pas ressentir de pression jusqu'ici, porté qu'il est par le vaisseau Arthur-Ashe. Contre Alcaraz, qu'il a battu lors de leur seule confrontation en 2021 à Barcelone, il ne partira peut-être pas favori. Mais il aura les faveurs du public, assurément.

Ce qu'il dit avant sa demie : "Je me sens comme à la maison, ce court est incroyable, tout le monde me pousse, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Je profite de ces moments, mais il reste deux matches. Ce sera dur, mais je suis prêt, contre qui que ce soit."

Tiafoe est toujours sur son nuage : le résumé de son quart victorieux contre Rublev en vidéo

Casper Ruud

Age : 23 ans

Tête de série numéro 5

Si 2021 lui avait permis de faire un premier pas dans le grand monde, avec 5 titres au compteur, c'est lors de ces derniers mois que le Norvégien a réussi une première percée en Grand Chelem, ce qui était sa priorité cette saison. Pas à Melbourne, tournoi auquel il a dû renoncer en raison d'une blessure à la cheville. Ni à Wimbledon, après une élimination au deuxième tour.

Mais à Roland, évidemment. Ruud a atteint la finale des Internationaux de France et a été éteint par Rafael Nadal, l'implacable. Cette performance est pour beaucoup dans son parcours new-yorkais. "À Paris, il y a eu comme un déclic", a-t-il reconnu après son quart victorieux face à Matteo Berrettini. Quelque peu surpris de se retrouver en demie, le Norvégien a pourtant progressé sur dur ces derniers mois (finale à Miami, demie à Montréal). S'il n'a jamais gagné mieux que des 250, lui aussi prétend à la place de numéro 1 mondial lundi.

Ce qu'il dit avant sa demie : "Cette année, j'ai mieux compris comment jouer des matches en cinq sets. J'ai réalisé et compris que l'on peut laisser passer un set de temps en temps pour économiser de l'énergie pour le reste des sets. Je pense donc que j'ai mûri et que j'ai appris à mieux jouer sur ces matches."

Un premier set de folie, un troisième au mental pour Ruud : les meilleurs moments

Karen Khachanov

Age : 26 ans

Tête de série numéro 27

Il est le plus vieux du quatuor de petits nouveaux. Mais possiblement le plus inattendu de la troupe. Après une finale d'Adelaïde en début de saison, perdue face à Gaël Monfils, le Russe est rentré dans le rang. Et ce n'est pas son été américain qui laissait présager d'une telle performance dans le Queens. Deux tours à Washington et à Montréal, une défaite d'entrée à Cincinnati et le Moscovite ne débarquait pas à New York avec la pancarte dans le dos. Et puis… tout s'est mis en place. Excellent sur sa première balle et tombeur de Pablo Carreno Busta et de Nick Kyrgios aux tours précédents, les deux fois en cinq sets, le vainqueur du tournoi de Bercy en 2018 a pris de l'envergure.

Ce qu'il dit avant sa demie : "Plus on avance, plus les objectifs sont élevés. Je n'ai rien à perdre. C'est très simple dans ma tête, je suis juste heureux."

Un service gagnant pour finir : Khachanov a fait plier Kyrgios sur sa première balle de match

US Open Tiafoe se laisse porter sans se laisser griser IL Y A 18 HEURES