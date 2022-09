Un match indécis jusqu'au bout. Une rencontre à rebondissements. Finalement, dans la nuit de lundi à mardi, c'est bien l'Espagnol Carlos Alcaraz, 4e joueur mondial et tête de série n°3, qui a validé son ticket pour les quarts de finale de l'US Open, après sa victoire, sur le court Arthur-Ashe, contre le Croate Marin Cilic, 17e joueur mondial et tête de série n°15, en cinq manches (6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3) et 3h56 de jeu. Pour son deuxième quart de finale consécutif à Flushing Meadows, Alcaraz affrontera l'Italien Jannik Sinner.

Ad

Plus d'infos à suivre...

US Open Après une première semaine idéale, Alcaraz est-il (cette fois) prêt à aller au bout ? IL Y A 19 HEURES

US Open Alcaraz, sans l'ombre d'un doute 03/09/2022 À 21:02