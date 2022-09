Elle l'a fait ! Caroline Garcia s'est qualifiée pour les demi-finales dans la nuit de mardi à mercredi en terrassant l'héroïne locale Coco Gauff (6-3, 6-4 en 1h37) au terme d'une partie en deux temps : d'abord sublime, ensuite plus tendue, mais au final parfaitement gérée par "Caro" qui devient ainsi la troisième joueuse française à atteindre le dernier carré à l'US Open après – excusez du peu – Mary Pierce et Amélie Mauresmo. Elle y affrontera dans une demi-finale francophone la Tunisienne Ons Jabeur, victorieuse un peu plus tôt d'Ajla Tomljanovic.

