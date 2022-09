Tennis

US OPEN - Caroline Garcia : "Le service et le retour ont été les priorités de mes entraînements"

US OPEN - En marge de son huitième de finale à Flushing Meadows face à Alison Riske, Caroline Garcia a répondu aux questions de Mats Wilander, très impressionné par le retour au premier plan de la Française plus agressive, mais surtout plus sûre d'elle. Notre consultant a cherché à percer le mystère dans le jeu de la 17e mondiale avant son match qui se jouera en 2e rotation sur le Louis-Armstrong.

00:04:27, il y a une heure