On le savait, cette finale de l'US Open déboucherait sur une double dose de bonheur pour son vainqueur. Carlos Alcaraz est donc celui-ci après avoir pris le meilleur sur Casper Ruud en quatre manches dimanche soir. Le gâteau, c'est évidemment ce premier titre majeur. Il n'aurait pas été moins beau, moins marquant, ni moins émouvant sans cette place de numéro un mondial. Mais la cerise est sacrément belle, elle aussi.

Si cette prise de pouvoir pourrait dans un premier temps n'être qu'éphémère tant les écarts sont étriqués au sommet, elle n'en demeure pas moins historique. A 19 ans, 4 mois et 7 jours, Alcaraz va devenir lundi le plus jeune numéro un depuis la création du classement ATP en 1973. L'Espagnol ne bat pas seulement ce record. Il le pulvérise. Jamais un joueur de moins de 20 ans ne s'était installé tout en haut de la hiérarchie. Le précédent record était la propriété de Lleyton Hewitt, numéro un pour la première fois à 20 ans et presque 9 mois.

Un dernier service gagnant et une joie incommensurable : la balle de match historique d'Alcaraz

La jeunesse au pouvoir

C'est d'autant plus impressionnant que l'heure était plutôt au vieillissement de l'élite du tennis masculin ces dix dernières années. Il y a peu, le Top 10 était presque exclusivement trusté par des trentenaires. La jeunesse a poussé (Alexander Zverev était N°3 mondial à 20 ans), Jannik Sinner a également été très performant très tôt, mais il est presque paradoxal que le plus jeune numéro un de l'histoire surgisse à notre époque. Un signe de plus, s'il était besoin, qui vient témoigner du côté hors normes du protégé de Juan Carlos Ferrero.

Bien sûr, son accession au trône a été accélérée par certaines circonstances. A commencer par le fait qu'au cours de ces 52 dernières semaines, Novak Djokovic et Rafael Nadal, n'ont pu jouer que par intermittence. Le Serbe n'a disputé que neuf tournois sur cette période l'Espagnol dix. On peut discuter, quand il en est encore temps, pour savoir si Carlos Alcaraz est déjà de façon incontestable le meilleur joueur du monde. Mais il est bien le numéro un mondial et, franchement, ce costume-là lui sied à merveille.

Les 28 numéros un mondiaux

Nom Pays Date Ilie Năstase Roumanie 23/08/1973 John Newcombe Australie 03/06/1974 Jimmy Connors Etats-Unis 29/07/1974 Björn Borg Suède 23/08/1977 John McEnroe Etats-Unis 03/03/1980 Ivan Lendl Tchécoslovaquie 28/02/1983 Mats Wilander Suède 12/09/1988 Stefan Edberg Suède 13/08/1990 Boris Becker Allemagne 17/02/1991 Jim Courier Etats-Unis 10/02/1992 Pete Sampras Etats-Unis 12/04/1993 Andre Agassi Etats-Unis 10/04/1995 Thomas Muster Autriche 12/02/1996 Marcelo Ríos Chili 30/03/1998 Carlos Moyà Espagne 15/03/1999 Ievgueni Kafelnikov Russie 03/05/1999 Patrick Rafter Australie 02/08/1999 Marat Safin Russie 20/11/2000 Gustavo Kuerten Brésil 04/12/2000 Lleyton Hewitt Australie 19/11/2001 Juan Carlos Ferrero Espagne 08/09/2003 Andy Roddick Etats-Unis 03/11/2003 Roger Federer Suisse 02/02/2004 Rafael Nadal Espagne 18/08/2008 Novak Djokovic Serbie 04/07/2011 Andy Murray Grande-Bretagne 07/11/2016 Daniil Medvedev Russie 28/02/2022 Carlos Alcaraz Espagne 12/09/2022

