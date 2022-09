Tennis

US OPEN - Deux coups droits parfaits, un ace : les trois points de folie de Tiafoe pour prendre le 3e set

US OPEN - Il aurait pu s'écrouler après avoir lâché le 2e set, il n'en est rien. Frances Tiafoe vient de remporter le 3e après une série de points tous plus beaux les un que les autres. Deux coups droits placés au millimètre avant de conclure la manche par un ace, l'Américain est en grande forme devant son public. Nadal-Tiafoe et l'US Open sont à suivre en direct sur Eurosport 1

00:01:55, il y a 11 minutes