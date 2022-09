Heureusement pour ceux qui aiment la continuité, malheureusement pour ceux qui préfèrent l'imprévu, la patronne était là pour mettre – mais laborieusement - un peu d'ordre dans la maison. Dans un US Open balayé par un fort vent de fraîcheur et qui a d'ores et déjà l'assurance de sacrer un nouveau vainqueur en Grand Chelem chez les hommes, la numéro un mondiale Iga Swiatek sera elle au rendez-vous du dernier carré après sa victoire face à l'Américaine Jessica Pegula 6-3, 7-6 (4), dans la nuit de mercredi à jeudi. La double championne de Roland Garros est ainsi – hommes et femmes confondus – la seule gagnante de Grand Chelem qualifiée pour les demi-finales, stade auquel elle affrontera Aryna Sabalenka.

Plus d'infos à venir...

Ad

US Open Tiafoe est toujours sur son nuage : le résumé de son quart victorieux contre Rublev en vidéo IL Y A 3 HEURES

US Open Les Grands Récits : Pete Sampras, la symphonie achevée IL Y A 3 HEURES