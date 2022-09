Tennis

US OPEN - Jabeur bien lancée face à Tomljanovic : la Tunisienne prend le premier set

US OPEN - Ons Jabeur est à une manche d'une deuxième demi-finale de suite en Grand Chelem. La Tunisienne, tête de série numéro 5 est opposé à Alja Tomljanovic et vient de remporter le premier set 6-4. Solide au service, agressive au filet, Jabeur domine la rencontre. Voici la balle de set en vidéo. Retrouvez cette rencontre et l'US Open en direct sur Eurosport 1.

00:00:31, il y a 11 minutes