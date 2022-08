Tennis

US OPEN - Le missile de Nadal, le passing incroyable de Cornet et le génie d'Alcaraz : Le top 5 de mardi

US OPEN - La deuxième nuit à New York nous a offert des coups incroyables. Au menu de ce top 5, Collins se joue d'Osaka, Sinner et sa défense de fer, Cornet intraitable, l'inspiration génial d'Alcaraz sur une balle de break et Nadal qui conclut son match d'un coup surpuissant. L'US Open est à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport !

00:03:49, il y a une heure