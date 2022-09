Tennis

US Open - Plus spectaculaire que Kyrgios, Garcia survole aussi le Top 5 : les plus beaux points de mardi

US OPEN - Ce mardi, Caroline Garcia a été très impressionnante pour sortir Cori Gauff en quart de finale de Flushing Meadows, à l'image de deux points splendides, dont un au top de la hiérarchie des plus belles réalisations de la journée. Comme tous les jours, voici en images le Top 5 Points où Nick Kyrgios, Casper Ruud et Ajla Tomljanovic ont aussi fait parler la poudre.

00:02:35, il y a 12 minutes