US OPEN - Rublev prépare déjà son quart : "Si j'ai un peu de temps, je vais essayer de regarder Nadal-Tiafoe"

US OPEN - Andrey Rublev a été expéditif face à Cameron Norrie. Après deux matches en 5 sets, le Russe n'en a eu besoin que de 3 sets et de 2h26 pour rejoindre les quarts de finale. Au prochain tour, il retrouvera le vainqueur du match en Nadal et Tiafoe et la tête de série numéro 9 compte bien les étudier avant. Voici son interview complète. Suivez l'US Open sur Eurosport

00:02:27, il y a 12 minutes