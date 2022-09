Tennis

US OPEN - Tiafoe "in the zone" : l'Américain impose son jeu et remporte le premier set face à Nadal.

US OPEN - Concentré et appliqué, Frances Tiafoe mène la vie dure à Rafael Nadal sur ce ce premier set remporté par l'Américain 6-4. Et pour la 3e fois en 4 match, l'Espagnol doit lâcher la première manche. Devant son public, Tiafoe utilise toute sa palette pour faire courir le numéro 3 mondial comme sur cette balle de set. L'US Open est à vivre sur Eurosport.

