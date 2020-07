UTS - Matteo Berrettini était le plus fort. Opposé à un client en finale de ce tournoi organisé dans l'académie de Patrick Mouratoglou, Stefanos Tsitsipas, l'Italien s'est adjugé la première édition de l'UTS, dimanche à Biot, après un succès face au Grec trois quart-temps à deux (16-15, 15-12, 12-14, 8-15, 3-2). Berrettini s'est imposé au jeu de la mort subite dans le dernier quart-temps.

Cela aurait pu être Stefanos Tsitsipas, le protégé de Patrick Mouratoglou. Ce sera finalement Matteo Berrettini. Dimanche, au terme d’une finale d’abord à sens unique, puis accrochée, au point de finir en mort subite, l’Italien a remporté la première édition de l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) en dominant le Grec en finale. Comme un symbole, c’est sur un coup droit croisé surpuissant que "The Hammer", le marteau en Français, a levé le poing en signe de victoire finale (16-15, 15-12, 12-14, 8-15, 3-2 en mort subite). Son cri de joie, après cette magnifique balle de match, a lui fait trembler toute l'académie.

Dans l’académie Mouratoglou, l’Italien a d’abord fait parler sa puissance dans les deux premiers quart-temps pour mettre Tsitsipas au pas. La réussite fut totale. Quand il est à ce niveau-là, pas grand-chose ne résiste à sa puissance. Mais la mécanique a fini par s’enrayer et "The Greek God" s’est fatalement engouffré dans la brèche pour retarder l’échéance. Mais c’est finalement au terme d’une mort subite accrochée que Berrettini a fini par emporter le morceau et se couronner premier vainqueur de l’UTS.

Première réussie ?

Joué à huis clos, à Biot (sud-est de la France) l'Ultimate Tennis Showdown (UTS) a pour objectif, selon ses organisateurs, de capter un jeune public qui ne connaît pas forcément le tennis mais qui est accro aux écrans, en utilisant les codes du e-sport et des formats courts diffusés sur les plate-formes internet.

Un match se déroulait en une succession de quatre quart-temps de 10 minutes, chaque quart-temps étant en réalité un compte à rebours à l'issue duquel le joueur qui a marqué le plus de points remporte la séquence. Les joueurs avaient 15 secondes pour servir, et échangeaient à chaque pause avec leurs coaches ou avec des commentateurs via des casques équipés de micros, donnant l'occasion aux téléspectateurs d'entendre leurs dialogues. En cas d'égalité lors de la finale c'est le format de la mort subite (deux points gagnants consécutifs) qui a été retenu.

En outre, un peu comme dans certains jeux de société familiaux, des cartes bonus venaient aussi pimenter la rencontre. Avant la partie, chaque joueur pouvait choisir quatre "jokers" parmi sept disponibles, et c'est à l'entraîneur du joueur de les jouer au bon moment. Une carte pourra par exemple empêcher un adversaire d'avoir un deuxième service ou bien donner trois services au lieu de deux à son propriétaire.

A terme, Patrick Mouratoglou espère faire de l'UTS une "2e ligue de tennis", en parallèle du circuit professionnel ATP avec lequel il assure ne pas vouloir entrer en concurrence. "Je ne dis pas qu'il faut changer le tennis, mais apporter une 2e ligue, plus moderne, pour une autre clientèle", expliquait avant le tournoi le Français, entraîneur de Serena Williams.

Avec AFP

