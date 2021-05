Les participants et le format

Ils seront huit sur la ligne de départ répartis en deux poules de quatre joueurs. Diego Schwartzman (numéro 10 mondial), Grigor Dimitrov (20e), Cristian Garin (23e) et Alexander Bublik (38e) composent le groupe A, tandis que Daniil Medvedev (numéro 2 mondial), Fabio Fognini (29e), Taylor Fritz (32e) et Corentin Moutet (70e) sont rassemblés dans le groupe B. Chaque concurrent rencontre ses trois adversaires de poule dans cette première phase.

Un match se déroule en quatre quart-temps de 8 minutes (au lieu de 10 précédemment). Le joueur qui gagne le plus de quart-temps remporte la partie. En cas d’égalité deux quart-temps partout, un dernier quart-temps dit de mort subite est lancé : le premier à gagner deux points d’affilée s’impose alors. A l’image du format du Masters, à l’issue de ces matches de poule, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales qui se joueront le mardi soir. Et enfin, les vainqueurs des demies se retrouvent en finale pour le titre.

Le programme des matches de poules et les horaires

Lundi 24 mai

A 15h : Corentin Moutet (FRA) – Taylor Fritz (E-U)

A 15h45 : Grigor Dimitrov (BUL) – Cristian Garin (CHI)

A 16h30 : Diego Schwartzman (ARG) – Alexander Bublik (KAZ)

A 17h15 : Daniil Medvedev (RUS) – Fabio Fognini (ITA)

A 19h15 : Diego Schwartzman (ARG) – Grigor Dimitrov (BUL)

A 20h : Daniil Medvedev (RUS) – Corentin Moutet (FRA)

A 20h45 : Taylor Fritz (E-U) – Fabio Fognini (ITA)

A 21h30 : Alexander Bublik (KAZ) – Cristian Garin (CHI)

Mardi 25 mai

A 15h : Fabio Fognini (ITA) – Corentin Moutet (FRA)

A 15h45 : Grigor Dimitrov (BUL) – Alexander Bublik (KAZ)

A 16h30 : Taylor Fritz (E-U) – Daniil Medvedev (RUS)

A 17h15 : Diego Schwartzman (ARG) – Cristian Garin (CHI)

Règlement : des nouveautés et quelques rappels

Le service unique : Lors cette 4e édition, les joueurs ne disposeront pas, comme ils en ont par ailleurs l’habitude sur le circuit, de seconde balle de service. Un engagement raté coûtera par conséquent directement le point.

No-let : Au service, si la balle heurte la bande du filet mais reste dans le bon carré, le point continuera, sans être à rejouer comme c’est actuellement le cas. Après un toss qui déterminera le premier à engager, chacun des deux joueurs disposera alternativement de deux services chacun.

Mort subite : En cas d’égalité deux quart-temps partout, un 5e quart-temps décisif dit de « mort subite » sera joué. Celui qui aura gagné le plus de points au cours des quatre premiers quart-temps servira d’abord. Dans ce quart-temps spécial, chaque joueur servira une fois alternativement et le premier à gagner deux points d’affilée s’imposera.

Coaching : Les entraîneurs des joueurs seront présents de façon permanente sur la chaise des joueurs. Ils pourront donc donner autant de conseils qu’ils le voudront, à condition de ne pas le faire pendant le jeu et de ne pas contrevenir aux 15 secondes de temps autorisé entre chaque point. Mais il n’y aura plus de temps mort dédié au coaching autorisé.

Les 6 cartes UTS et leur emploi

Chaque joueur doit choisir deux cartes parmi les quatre qui lui sont proposées avant chaque match. Il peut les utiliser pendant chaque quart-temps une fois chacune (et pas les deux en même temps) lors de tout changement de service, sauf au court de la mort subite. Ces cartes proposent des défis destinés à mettre en difficulté l’adversaire ou à augmenter plus rapidement son capital de points, il en existe de six sortes détaillées ci-dessous.

"+ 1 serve " : Cette carte donne un service supplémentaire (donc une seconde balle) au joueur qui l’utilise.

"Steal serve" : Le joueur "vole" le service adverse, c’est-à-dire qu’il sert pendant 4 points consécutifs.

"Win in 3 shots max" : Quand un joueur joue cette carte, il force son adversaire à gagner le point en 3 coups ou moins. Si ce dernier en frappe un 4e, il perd automatiquement le point.

"Winners count x3" : Le joueur qui utilise cette carte gagnera 3 points à chaque coup gagnant. Donc l’intéressé peut en gagner 6 au maximum sur une séquence au service.

"Next point counts x2" : Le prochain point compte double s’il est gagné par le joueur qui utilise cette carte.

"Serve and volley" : Le joueur qui utilise cette carte oblige son adversaire à jouer un service-volée. Si ce dernier n’enchaîne pas au filet, il perd automatiquement le point.

