Belle première journée pour Diego Schwartzman. Déjà facile vainqueur d’Alexander Bublik sans concéder la moindre manche dans l’après-midi, l’Argentin a enchaîné en tout début de soirée face à Grigor Dimitrov (13-14, 12-10, 17-9, 15-10). Privé in extremis du premier quart temps, le 10e joueur mondial a ensuite pris la mesure du Bulgare, qui s’est mis à multiplier les fautes directes. En manque de sensations et bien moins détendu que son adversaire, Dimitrov a donc été victime du même scénario que face à Cristian Garin un peu plus tôt. Un bon début, puis l’effondrement.

