Tsitsipas et Berrettini au top, Paire à la relance : Ce qu'il faut retenir de la 2e journée de l'UTS

UTS - Décalé à cause de la pluie, le premier "week-end" de l'Ultimate Tennis Showdown s'est achevé lundi soir. A l'issue de cette première étape, Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas se sont distingués avec deux victoires en deux matches. Côté français, c'est la soupe à la grimace pour Lucas Pouille, battu deux fois à la mort subite, Benoît Paire s'est, lui, relancé.

Richard Gasquet aura poussé Stefanos Tsitsipas dans ses retranchements. Mais c'est finalement le Grec qui a conclu victorieusement cette deuxième journée de l'Ultimate Tennis Showdown à l'académie de Patrick Mouratoglou en s'imposant à la "mort subite" face au Français (17-12, 14-15, 15-12, 13-15, 5-3). Le numéro 6 mondial compte donc deux victoires en deux matches dans ce format très court et intense, prenant la tête du classement a égalité avec son compère du top 10, Matteo Berrettini, vainqueur plus tôt dans la journée de David Goffin trois quart-temps à un (13-12, 20-8, 18-9, 11-12).

Rappelons que le joueur qui a remporté le plus de points en dix minutes, remporte un quart-temps. Il faut en gagner trois pour s'imposer. Et s'il est bien difficile de savoir qui est le mieux préparé physiquement à ce rythme-là (matches de moins d'une heure), une certaine forme de logique a donc été respectée à l'issue de ce premier week-end. A noter qu'Alexei Popyrin, dont le père est aussi à l'origine de la création de l'événement, est aussi invaincu pour le moment (succès sur Benchetrit et Lopez). Battu par Tsitsipas dimanche, Benoît Paire s'est bien repris face à un autre joueur fantasque, l'Allemand Dustin Brown, dont il a pris la mesure malgré la perte du premier quart-temps (18-19, 17-14, 18-15, 21-12).

Comme Gasquet, qui avait battu Goffin la veille, l'Avignonnais se retrouve donc à une victoire et une défaite après ce premier week-end et reste évidemment dans la course aux six premières places qualificatives pour la phase à élimination directe. A la recherche de sensations, Lucas Pouille a été plus malheureux, perdant deux fois à la "mort subite" : d'abord contre Feliciano Lopez samedi, puis contre Elliot Benchetrit qui aura joué le jeu à fond dans son rôle de suppléant de Dominic Thiem que l'on verra en action le week-end prochain.

