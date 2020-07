ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN - En début de semaine, l'organisation de l'Ultimate Tennis Showdown annonçait la tenue d'une deuxième édition du tournoi exhibition, du 25 juillet au 2 août avec notamment deux joueurs du Top 20. Ces noms ont été révélés ce vendredi : Alexander Zverev (7e) et Félix Auger-Aliassime (20e).

Le tableau de la deuxième édition de l'Ultimate Tennis Showdown est désormais au complet. L'organisation de l'UTS a annoncé, vendredi sur ses réseaux sociaux, la présence de deux joueurs du Top 20 mondial : Alexander Zverev (7e) et Félix Auger-Aliassime (20e). L'Allemand et le Canadien entreront en piste à partir des demi-finales, qui se joueront le week-end du 1er et 2 août. La phase de groupes, quant à elle, débutera dès samedi.

La composition des deux poules est connue : Grigor Dimitrov, Richard Gasquet, Feliciano Lopez et Alexei Popyrin seront dans le groupe A. Benoît Paire, Fernando Verdasco, Corentin Moutet et Dustin Brown joueront dans le Groupe B. Les deux vainqueurs de poule seront qualifiés pour les demies. L'Ultimate Tennis Showdown organise également un tournoi féminin avec Alizé Cornet, Anastasia Pavlyuchenkova, Ons Jabeur et Brenda Fruhvirtova.

