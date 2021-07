Serena Williams, la tenante du titre Simona Halep, Naomi Osaka, Bianca Andreescu ou encore Elina Svitolina et Garbine Muguruza : la liste des forfaits et des sorties précoces dans cette édition 2021 est longue comme le bras. Les observateurs les plus critiques ne manqueront pas de déplorer une nouvelle faillite des têtes d'affiche de la WTA, d'autant qu'aucune des quarts-de-finalistes de Roland-Garros n'a réussi à aller aussi loin à Wimbledon. Ce roulement et cette imprévisibilité permanents ont de quoi déstabiliser le public. Et pourtant, il ne devrait pas être déstabilisé par le dernier carré du simple dames, bien au contraire.

Les deux têtes de série principales du tournoi sont bel et bien toujours en course. Et surtout, la demi-finale du haut du tableau a de quoi au moins éveiller la curiosité des plus sceptiques, sinon enthousiasmer et rendre impatient. Car Ashleigh Barty, à la poursuite de son rêve de sacre londonien 41 ans après sa compatriote Evonne Cawley-Goolagong à laquelle elle rend hommage avec sa tenue dans cette quinzaine, va croiser le fer avec Angelique Kerber, championne en 2018 et qui pourrait connaître sa 3e finale en cinq éditions en cas de succès.

Wimbledon Federer : "J'aimerais pouvoir revenir, mais à mon âge on ne peut pas savoir" IL Y A 4 HEURES

Sans préparation, Barty a profité de sa marge pour monter en puissance

Tout le paradoxe de cette demie est que l'affiche est tout aussi attrayante qu'elle était inattendue avant le tournoi. Voir la numéro 1 mondiale à ce stade de la compétition ne devrait pas étonner, mais ce serait oublier les doutes liés à son état physique ces dernières semaines. Touchée à la hanche et à la cuisse, Barty avait dû quitter Roland-Garros à regret au 2e tour. Elle a utilisé tout le temps séparant les deux Majeurs pour s'en remettre et s'est donc alignée à Wimbledon sans un match de préparation sur gazon.

Elle a donc connu des hauts et des bas dans son parcours au All England Club, mais elle a su passer les obstacles les uns après les autres, avec de plus en plus d'assurance. Rapidement breakée en huitième de finale face à la championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova, elle a haussé le ton ensuite et n'a pas fait de sentiments contre sa compatriote Ajla Tomljanovic (6-1, 6-3).

"Je voulais bien commencer évidemment, mais je ne voulais pas trop me focaliser non plus sur le début de match pour ne pas paniquer en cas de mauvais départ. Je me sens bien. La terre et le gazon, c'est vraiment différent. Je ne suis pas encore aussi relâchée que j'ai pu l'être à mon meilleur niveau, mais je suis de plus en plus vive et précise sur le court", a-t-elle dévoilé.

Angelique Kerber à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Kerber, une renaissance sur son gazon chéri

Mais que dire de son adversaire Angelique Kerber ? A 33 ans, l'Allemande, redescendue à la 28e place mondiale, vit une seconde jeunesse. Comme si le souvenir de ses succès sur gazon lui permettait de retrouver des sommets inattendus. Avant de regagner un titre en préparation de ce Wimbledon chez elle à Bad Homburg pour la première fois depuis trois ans et son sacre au All England Club, elle n'avait plus joué la moindre finale en tournoi depuis 2019 à Eastbourne… encore sur gazon. Malgré cette traversée du désert, elle a donc vu sa persévérance payer.

"Les derniers mois ont été très difficiles. Je n'arrivais plus à avoir les résultats que j'espérais. Et pour toutes les joueuses, ces derniers temps n'ont pas été faciles. Mais je n'ai jamais arrêté de croire en mon équipe et en moi. J'adore jouer au tennis et le faire devant des spectateurs à nouveau, ça me pousse encore plus à sortir le meilleur de moi-même. J'ai toujours eu des hauts et des bas dans ma carrière, mais je sais ce que je suis capable de faire", a rappelé Kerber.

Désormais sur une série de 10 victoires, elle a retrouvé la confiance et les jambes qui avaient fait d'elle une numéro 1 mondiale pour la première fois voici cinq ans. Face à Cori Gauff en huitième et Karolina Muchova en quart, elle a brillé par ses qualités de contreuse et ses passings inspirés dans des zones courtes croisées que seule elle semble pouvoir trouver. "J'adore jouer sur le Centre Court. Je me souviens de mes sensations il y a trois ans et mon jeu s'exprime très bien sur gazon. C'est ma meilleure surface", a-t-elle savouré.

Le match tactique a commencé devant la presse

Entre la droitière australienne aux qualités offensives affirmées (décalage coup droit, jeu au filet) et la gauchère allemande redevenue quasi-indébordable en défense, cette demi-finale devrait offrir son lot d'échanges épiques. Barty ne s'y trompe pas. "Nous sommes deux joueuses très différentes, surtout sur le plan tactique. J'aime utiliser ma variété de coups et mes armes autant que je le peux. Et une des grandes forces d'Angie, c'est qu'elle couvre beaucoup de terrain et qu'elle peut remettre des balles très gênantes pour des joueuses comme moi qui l'agressent. Je devrais vraiment jouer à mon meilleur niveau pour rivaliser avec elle, surtout sur cette surface."

Car il s'agira en effet du premier duel entre les deux femmes sur gazon et le bilan totalement équilibré (2 victoires partout) de leurs précédentes confrontations n'est pas de nature à donner un quelconque avantage psychologique à l'une d'entre elles. D'ailleurs, Barty et Kerber n'ont plus croisé le fer sur le circuit WTA depuis un huitième de finale gagné par la première à Wuhan en 2018, ce qui commence vraiment à dater.

Peut-être l'Allemande aura-t-elle toutefois l'avantage de l'expérience sur l'Australienne qui joue sa première demi-finale au All England Club. En tout cas, elle compte bien s'en servir et peut-être même surprendre la numéro 1 mondiale par son plan de jeu. "Je dois me concentrer sur mon tennis et être agressive, prendre le jeu à mon compte. Même si je manque quelques coups, il faut que je continue à avancer, que je la mette sous pression", a déclaré celle qui excelle pourtant quand elle attire ses adversaires au filet. Réelle ambition ou fausse piste pour entrer dans la tête de Barty ? Kerber a peut-être déjà lancé ce choc qui s'annonce royal.

Wimbledon Berrettini prive Auger-Aliassime d'une première demie en Grand Chelem IL Y A 4 HEURES