Un tie-break instauré à 12-12 dans le 5e set : le All England Club fait sa révolution

Le match Isner-Mahut, terminé à 70-68, restera un record à Wimbledon pour l'éternité. A Londres, le temps est venu de tordre le cou aux rencontres à rallonge. Le All England Club a instauré un jeu décisif dans le set décisif pour mettre fin aux matches interminables qui tuaient les jambes des joueurs, la suite du tournoi et l'attention du public. La rencontre entre John Isner (encore lui!) et Kevin Anderson en demi-finale de Wimbledon, terminée à 26-24, a fini de convaincre les organisateurs. Tout comme la finale à sens unique qui avait suivi deux jours plus tard, avec la victoire de Novak Djokovic sans grand suspense.

Le All England Club a annoncé ce changement important ce vendredi, après consultation des joueurs, des arbitres et des officiels. Elle sera instaurée dans les manches décisives dès l'année prochaine sur tous les tableaux : messieurs, dames, mixtes et juniors aussi en simple qu'en double. Un virage déjà pris par l'US Open en 1971 mais qui ne l'est pas dans les deux autre tournois du Grand Chelem. Ce n'est peut-être qu'une question de temps.