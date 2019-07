Toutes les bonnes choses ont une fin. Même les rêves les plus fous. Celui de Cori Gauff à Wimbledon s’est terminé ce lundi, face à une Simona Halep pas perturbée pour un sou par la nouvelle sensation du tennis féminin. Une victoire placée sous le signe du sang-froid et où la Roumaine a toujours eu la main (6-3, 6-3). Le tout en 1h14 de jeu. Mais pour l’adolescente de 15 ans, cette édition 2019 restera à jamais comme celle de son éclosion au plus haut niveau. Dans l’euphorie d’un tournoi qui n’a eu d’yeux que pour elle, ou presque.

Pour elle, c’était une finale. Après ses trois tours de qualification, la sensation américaine arrivait sur le court n°1 avec les jambes sans doute lourdes mais la tête remplie d’espoir. Surtout après son impressionnante qualification au tour précédent face à Polona Hercog. Mais c’était un autre calibre en face lors de ce 8e de finale. Car Halep n’a pas fait de sentiments et a su serrer le jeu quand il le fallait, signe d’une expérience bien supérieure à sa rivale du jour.

280 places gagnées au classement

Dès le premier jeu, l’Américaine a été breakée. Symbole d’un match où l’ancienne numéro 1 mondiale a été plus constante, plus solide mais surtout plus efficace, notamment au retour. Embêtée par tant de qualité sur ses mises en jeu, Gauff n’a pas été ridicule mais a subi les évènements. Ses 28 fautes directes auront également constitué un frein trop important à un éventuel exploit.

L’essentiel est finalement ailleurs pour la jeune de 15 ans. Son 8e de finale, le tout premier de sa carrière évidemment, lui fait gagner 280 (!) places au classement. La voilà 139e mondiale. Et ses qualités entrevues sur cette quinzaine londonienne laissent à penser qu'elle devrait rapidement pointer aux avant-postes.