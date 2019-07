Simona Halep vivra samedi une grande première sur le Centre Court. Demi-finaliste en 2014, la Roumaine avait laissé filer une opportunité en or face à la toute jeune Eugénie Bouchard. Cinq ans plus tard, elle n'a pas manqué jeudi l'occasion d'accéder enfin à la finale de Wimbledon. Sereine et sûre d'elle, Halep a survolé le début de match et l'a fini en trombe pour mater un début de rébellion d'un Elina Svitolina finalement balayée en deux manches (6-1, 6-3) et moins d'une heure et quart de jeu dans cette première demi-finale.

L’espace de deux jeux, le duel entre la 7e et la 8e joueuse mondiale aura été serré. Très serré même. Deux jeux qui ont duré à eux seuls 20 minutes et durant lesquels Simona Halep et Elina Svitolina se sont rendu coup pour coup. Cette première demi-finale de la journée promettait alors d'être longue et indécise.

Il n'en fut finalement rien. Soudainement, Halep a passé la surmultipliée et a traversé le match comme un ouragan. Portée par un jeu de jambes toujours aussi aérien, la Roumaine a imposé sa cadence et un défi physique permanent à son adversaire. Et si la native de Constanta remporte très peu de points gratuits sur son service, elle ne se trompe que rarement sur les jeux de retours dès que la balle est un peu neutre.

Svitolina a trop peu tenté

Précise et entreprenante, Halep s'est notamment régalée en revers long de ligne, et n'a pas hésité à couper les jambes adverses par des amorties surprises. Une stratégie payante tant Elina Svitolina a fait preuve de passivité. L'Ukrainienne, qui vivait sa première demie en Grand Chelem a peut-être subi le poids de l'évènement. Elle est en tous cas passée à côté de son match, malgré une timide tentative de rébellion en début de seconde manche. Bien trop loin de son ligne, la 8e mondial a trop peu tenté, et cet attentisme lui a couté finalement très cher sur les points importants. Les statistiques le confirment ; elle a remporté seulement 10 points gagnants, contre 26 pour son adversaire.

Première Roumaine à se qualifier pour la finale de Wimbledon, Simona Halep va quant à elle pouvoir savourer avant de se projeter vers un nouveau défi immense. Déjà sacrée reine de la terre - à Roland-Garros en 2018 - la Roumaine a désormais l'occasion d'étendre son règne au gazon. Ce sera face à Serena Williams ou Barbora Strycova, qui s'affronteront dans l'autre demi-finale. Encore un peu de patience...