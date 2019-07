Serena Williams est toujours en vie à Londres, mais elle s’est fait une grosse frayeur. La septuple championne à Wimbledon a connu jeudi un démarrage plus que compliqué sur le court numéro 1 face à la Slovène de 18 ans Kaja Juvan, 133e joueuse mondiale, issue des qualifications et inconnue du grand public. Mais l’Américaine s’en est finalement sortie en trois sets (2-6, 6-2, 6-4) et un peu plus d’une heure et demie de jeu. Au 3e tour, elle retrouvera son adversaire en demi-finale l’an passé : l’Allemande Julia Goerges.

