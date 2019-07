Simona Halep, 7e joueuse mondiale, s'est qualifiée mardi pour les demi-finales de Wimbledon, grâce à sa victoire sur la Chinoise Zhang Shuai, en deux set, 7-6 (7/4), 6-1. La Roumaine, qui atteint le dernier carré à Londres pour la deuxième fois de sa carrière, n'a pas traîné sur le Court N.1, malgré le jeu très offensif de son adversaire (1h26). Zhang a en effet tout tenté pour déstabiliser l'ancienne N.1 mondiale. Si son agressivité a souvent été couronnée de succès pendant l'essentiel du premier set (22 coups gagnants au total), la Chinoise a ensuite connu beaucoup trop de déchet pour inquiéter Halep (29 fautes directes).

"Je me suis battue lors du premier set, même si je savais qu'elle allait taper fort", a réagi la Roumaine, qui a estimé jouer le "meilleur tennis sur gazon" de sa carrière. Blessée à une cheville lors du premier tour, Halep a ensuite connu un joli parcours, signant son retour en forme avec des victoires sur l'ancienne N.1 mondiale Azarenka et la sensation Cori Gauff. En demi-finale, elle affrontera la gagnante du quart de finale entre l'Ukrainienne Elina Svitolina et la Tchèque Karolina Muchova.