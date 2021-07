Comme on pouvait s'y attendre, il y a eu de belles inspirations et de nombreux coups gagnants lors du duel entre Andrey Rublev et Fabio Fognini au 3e tour de Wimbledon, ce vendredi. Et à ce petit jeu, le Russe a d'ailleurs tiré moins de pétards que l'Italien (36 "winners" contre 43), auteur notamment de ce superbe passing.

Mais c'est bien Rublev, plus solide dans l'ensemble, qui est sorti vainqueur. Et même vainqueur avec auorité, à l'image de cet ace, son 13e, claqué sur la balle de match.

Une victoire qui semble le confirmer pour de bon : après un petit coup de mou physique entrevu lors de sa fin de saison sur terre battue (notamment à Roland-Garros où il avait été sorti d'entrée), conséquences probables d'un début de saison particulièrement dense et prolifique, le Russe a profité du gazon pour repartir de l'avant.

Une menace pour Djokovic ?

Très bon finaliste à Halle, sa toute première finale sur herbe, le 7e joueur mondial sera pour la première fois en huitième de finale à Wimbledon après un parcours assez rondement mené, lui qui avait précédemment battu Federico Delbonis et Lloyd Harris. Il aura un vrai coup à jouer pour aller plus loin puisqu'il affrontera le – certes dangereux – Hongrois Marton Fucsovics, qui a créé une petite surprise en éliminant Diego Schwartzman (n°9), 6-3, 6-3, 6-7(6), 6-4.

Plus loin ? Ce serait possiblement, en quarts de finale, face à Novak Djokovic. Mais maintenant que Rublev est bel et bien redevenu Rublev, il pourrait constituer une menace sérieuse pour le n°1 mondial.

Les têtes de série à leur poste

Parmi les autres têtes de série en lice aujourd'hui, hormis donc celle de Schwartzman qui a roulé sur le tapis vert londonien, les autres sont restées solidement accrochées sur les épaules de leur propriétaire.

Roberto Bautista Agut (n°8) a ainsi battu sans trop d'histoires Dominik Koepfer 7-5, 6-1, 7-6(4), Cristian Garin (n°17) a sorti Pedro Martinez 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 pour filer comme Rublev vers son premier huitième à Wimbledon (où il n'avait encore jamais gagné un match), et Karen Khachanov (n°25) a nettement dominé Frances Tiafoe, le tombeur de Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-4, 6-4).

