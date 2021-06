Milos Raonic ne s'en sort pas. Eloigné des courts depuis le mois de mars et le Masters 1000 de Miami, le Canadien, qui a déjà manqué Roland-Garros, a annoncé son forfait au tournoi de Wimbledon, qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet prochain. Victime d'une blessure au mollet, le 18e joueur mondial a déclaré être "incroyablement triste et touché" de ne pas pouvoir fouler le gazon londonien, "sommet de son calendrier".

Finaliste en 2016, Raonic a conclu un message écrit sur son compte Instagram en promettant de "travailler dur pour revenir le plus vite possible". Âgé de 30 ans, il rejoint Rafael Nadal et Naomi Osaka à la liste des grands absents de cette édition 2021 de Wimbledon.

