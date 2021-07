Ce n'était devenu qu'une question de temps. Et c'est allé vite. Vainqueur à Roland-Garros le mois dernier, Novak Djokovic s'était posté pour la toute première fois à une unité de Roger Federer et Rafael Nadal dans la course au record du plus grand nombre de titres en Grand Chelem. Jamais il ne les avait eus à bout portant. En arrivant à Wimbledon, le numéro un mondial s'alignait donc pour ne plus être, en tout cas sur ce plan, le troisième homme. Mission accomplie.

C'est la fin d'une quête entamée il y a maintenant un peu plus de dix ans. Certes, Novak Djokovic avait ouvert son palmarès majuscule dès le mois de janvier 2008 en Australie. Mais c'est bien à partir de la saison 2011, la première où il fut la plaque tournante du circuit et l'homme le plus dominateur, que le champion serbe a entamé sa remontée fantastique.

Wimbledon In-20-cible IL Y A UNE HEURE

Et maintenant, être seul devant

Lorsqu'il a débarqué à Melbourne début 2011, Djokovic ne comptait qu'un seul grand titre. Roger Federer ? 16. Rafael Nadal ? 9. Depuis, en dehors d'une période de sevrage de deux ans entre Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2018, Djoko a globalement dominé les débats. Parfois outrageusement, comme au cours de cette année 2021 où il s'est déjà assuré un Petit Chelem.

"Nole" a longtemps fait l'accordéon. Mi-2016, après avoir conquis dix titres en un peu plus de cinq ans, il avait effectué un rapproché : 11 pour lui, 14 pour Nadal, 17 pour Federer. Beaucoup imaginaient alors que son destin était de gober le Suisse et l'Espagnol. Ils avaient raison, mais cela allait prendre plus de temps que prévu. D'abord en raison de ses propres difficultés, mais aussi du regain de flamme de Federer et Nadal. Deux ans plus tard, mi-2018, Djokovic était ainsi à nouveau relégué assez loin : 20 (Federer), 17 (Nadal) et 12 pour lui. En deux ans, il se retrouvait à nouveau à huit longueurs de la tête.

Après tout, c'est peut-être encore plus beau et plus fort pour lui d'être parvenu à se hisser à la hauteur des deux autres géants de notre temps en ayant surmonté une période de creux sensiblement longue. Novak Djokovic, qui n'a jamais caché l'importance qu'il attache à ce type de records, façon pour lui de marquer l'histoire de son sport, doit avoir le sentiment du devoir accompli ce dimanche soir. Peut-être éprouve-t-il aussi une forme de soulagement. Puis, très vite, il passera à la suite. Être à la hauteur de Federer et Nadal ne lui suffira pas longtemps. Ce qu'il veut, c'est être devant. Seul devant.

Evolution - Titres en Grand Chelem

ANNEES FEDERER NADAL DJOKOVIC 2003 1 0 0 2004 4 0 0 2005 6 1 0 2006 9 2 0 2007 12 3 0 2008 13 5 1 2009 15 6 1 2010 16 9 1 2011 16 10 4 2012 17 11 5 2013 17 13 6 2014 17 14 7 2015 17 14 10 2016 17 14 12 2017 19 16 12 2018 20 17 14 2019 20 19 16 2020 20 20 17 2021 20 20 20

Wimbledon Djokovic à un pas de l'Histoire, Berrettini à une marche de la gloire IL Y A 20 HEURES