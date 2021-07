La numéro un mondiale n'a pas tremblé. Face à sa compatriote Alja Tomljanovic (75e joueuse mondiale), Ashleigh Barty s'est nettement imposée et rejoint pour la première fois de sa carrière les demi-finales de Wimbledon. Plus précise et adroite que son adversaire, la lauréate de Roland-Garros en 2019 s'est appuyée sur un coup droit dévastateur pour l'emporter en seulement 1h06 (6-1, 6-3). Balayée dans le premier set, Tomljanovic s'est ressaisie dans la deuxième manche, mais a commis trop d'erreurs pour espérer l'emporter.

Hiérarchie respectée dans ce duel 100% Aussie sur le Centre Court. Comme attendu, Ashleigh Barty a fait preuve du sérieux suffisant pour éliminer sa compatriote et se hisser dans le dernier carré du tournoi londonien. Et encore, la première joueuse mondiale n'a pas réellement eu à s'employer. Adroite sur ses qualités naturelles, en premier lieu son coup droit, Barty s'est surtout nourrie des erreurs de son adversaire. Nerveuse dans le jeu courant et très fébrile au service, Tomljanovic, qui disputait son premier quart de finale en Grand Chelem, est passée à côté de son premier set. Six jeux encaissés d'affilée, pour céder la manche en à peine 24 minutes (6-1).

La deuxième manche a commencé dans les mêmes dispositions, avec un break réalisé d'entrée par Barty. Un break parmi tant d'autres, puisque Tomljanovic a perdu, à cheval sur les deux sets, 5 jeux de service consécutifs. Rédhibitoire à ce niveau, surtout face à la numéro 1 mondiale. Au bord du gouffre à 4-1 dans le deuxième set, la joueuse d'origine croate s'est toutefois ressaisie en revenant à 4-3 pour faire peser, l'espace de quelques minutes, le doute dans l'esprit de Barty. Mais la bonne volonté de Tomljanovic n'a pas suffi, et Ashleigh Barty a logiquement plié ce second set (6-3).

Un succès net et sans bavure dans une partie courte : à première vue, ce quart de finale a tout de l'opération parfaite dans la course à la victoire finale. Le hic, c'est que Barty a affiché des carences au-delà du score : imprécise sur ses revers slicés, elle a surtout été fébrile sur son service (57% de première balle). Suffisant cet après-midi, mais peut-être pas en demies, contre Angelique Kerber. Un dernier carré que ne verra pas Alja Tomljanovic, tombée contre plus forte qu'elle et qui regrettera sans doute un premier set complètement manqué. La fin d'un beau parcours pour la 75e joueuse mondiale.

