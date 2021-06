Bencic méconnaissable

Une tête de série de plus est tombée dans le tableau féminin. Et pas n'importe laquelle. Belinda Bencic, finaliste récemment sur le gazon de Berlin, quitte déjà Wimbledon. Elle a buté mercredi sur un obstacle inattendu : la 102e joueuse mondiale Kaja Juvan. La Suissesse n'a jamais trouvé son rythme sur le court numéro 3, et s'est inclinée en deux manches sèches (6-3, 6-3) et 1h20 de jeu au 1er tour.

Tête de série numéro 9 de cette édition 2021, Bencic a ainsi confirmé malgré elle ses difficultés en Grand Chelem. Depuis sa demi-finale de l'US Open 2019, elle n'a plus atteint la seconde semaine d'un Majeur. Mercredi, elle a esquissé une réaction en remontant un break de retard dans le deuxième set, mais elle a à nouveau lâché prise dans les trois derniers jeux, accumulant les erreurs (28 fautes directes). Il s'agit de sa première élimination d'entrée en Grand Chelem depuis l'US Open 2018.

Kenin déçoit

Trois quarts d'heure. C'est le temps passé par Sofia Kenin sur le Court 2 mercredi. Et malheureusement pour elle, ce n'est pas parce qu'elle s'est montrée expéditive, mais bien parce que son adversaire l'a été. Tête de série numéro 4 du tournoi, l'Américaine a été surclassée par sa compatriote Madison Brengle, 82e joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-4) au 2e tour.

Pourtant, Kenin a fait preuve d'une grande efficacité sur ses occasions de break, convertissant les trois qu'elle a obtenues. Le problème pour elle, c'est qu'elle a concédé son service à 6 reprises dans le même temps malgré un pourcentage pourtant élevé de premières balles (79 %). Il faut dire qu'elle n'a pas su tenir la balle dans le court, commettant 41 fautes directes contre 7 seulement à son adversaire. Une bien triste sortie.

Sabalenka a galéré face à Boulter

Dans le tableau dames, la Bélarusse Aryna Sabalenka (4e) a cédé un set à l'invitée britannique Katie Boulter (219e) avant de s'imposer 4-6, 6-3, 6-3 et d'atteindre ainsi le 3e tour à Wimbledon pour la première fois de sa carrière.

Elle a d'ailleurs gagné le soutien du public après un speech où elle a fait connaître sa forte personnalité à celui-ci. "J'ai une question pour vous. Allez-vous me supporter de la même manière qu'aujourd'hui lors de mon prochain match ?", a lancé la Biélorusse, peu soutenue face à la Britannique. Les fans présents sur le court central de Wimbledon ont répondu favorablement à sa demande.

Qualifiée également après avoir perdu un set, mais pour le 2e tour, l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e) qui a écarté la Belge Alison Van Uytvanck (57e).

