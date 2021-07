A l'abri des regards, il fait sereinement son trou. Exilé sur le court 12 dans le cadre de ce dernier "Manic Monday" de l'histoire de Wimbledon, Matteo Berrettini n'a pas perdu de temps lundi. L'Italien, tête de série numéro 7, n'a laissé que 8 jeux au 79e joueur mondial biélorusse Ilya Ivashka (6-4, 6-3, 6-1) dans un huitième de finale bouclé en 1h47 de jeu. De tour en tour, le vainqueur du Queen's s'affirme comme un outsider sérieux dans ce tournoi. Pour son premier quart sur le gazon anglais, il défiera Alexander Zverev ou Félix Auger-Aliassime. Les deux hommes, qui s'affrontent plus tard dans l'après-midi, n'ont jamais atteint non plus ce stade du tournoi.

