On peut être le joueur le plus complet de l’histoire du jeu et avoir une faille visible de tous. Voilà le paradoxe Novak Djokovic, formidable marathonien du fond de court, de plus en plus à l’aise dans son jeu vers l’avant, devenu terrifiant d’efficacité au service mais toujours aussi régulier sur ses smashes. Et ce n’est pas un compliment.

Depuis plusieurs années désormais, le terme est connu de tous les amoureux du circuit. "Djokosmash" = nom commun, smash grossier, complètement raté par Novak Djokovic. Depuis, il n’est pas rare de l’accoler à d’autres joueurs tant la tendance du Serbe à défaillir dans le domaine est devenue un classique du genre. Même le principal intéressé s’est amusé ces dernières années à relayer le #Djokosmash dans ses publications Instagram, notamment après une rencontre avec Cristiano Ronaldo.

Lentilles, coude ou… cerveau ?

Dans l’exercice, Nole n’est pas forcément désastreux. Mais il ne respire pas la confiance. Lors de sa finale 2019 mythique face à Roger Federer, c’est par un smash franchement pas serein qu’il avait écarté une balle de break qui aurait pu lui être fatale à 11-11 dans le cinquième set. Parfois, c’est encore plus criant avec certains ratés passés à la postérité.

Alerte fail : notre Top 5 des "Djokosmashes"

Je vais vous avouer une chose, selon moi, et je peux le dire car nous sommes amis, celui qui a le smash le plus faible du top 100, c'est Novak, expliquait-il dans une vidéo Vous n'imaginez pas combien on a pu travailler ce coup". On en fait trop ? Même pas. En août dernier, c’est Boris Becker himself qui jetait un regard sévère sur ce coup particulier du Djoker. ", expliquait-il dans une vidéo diffusée par Top Level Tennis sur Twitter ".

Alors, c’est quoi le problème ? Les hypothèses ont été nombreuses. Les lentilles de contact, qui lui ont déjà causé du souci par le passé ? Incidence possible mais pas au point de tout bouleverser. Ses soucis au coude ? Son smash avait déjà des soucis majeurs dans ce secteur avant son opération. Alors, quoi ? "Mais c'est dans sa tête !, s’écriait Becker dans le même extrait. Il voit la balle monter, il veut tenter un coup sophistiqué. C'est pourtant simple : gagne ce fichu point !".

"Ce n’est pas technique, c’est mental, nous confirme Wojtek Fibak, qui a accompagné le "Djoker" en 2013 sur demande expresse de Ricardo Piatti, notamment sur son jeu d’attaque. Sur le smash, il a un peu le même problème que Zverev sur le deuxième service. C’est la même chose. Djokovic sait que pour un smash il faut se préparer, se baisser, monter vers la balle, attaquer la balle, pousser sur les jambes et aller vers l’avant".

Novak Djokovic au smash lors de l'Open d'Australie 2020 Crédit: Getty Images

Et si ça venait du service ?

Dit comme ça, la mission semble simple. Mais le Djoker reste un animal instinctif malgré un jeu stratégique parfait. Le smash, de par son attente, le sort d’une routine. Alors, ça cogite. "Autour de lui, tout le monde est au courant de ce qu’il faut faire, ajoute Fibak. Mais quand la balle arrive doucement, via un lob un peu lent, il y a aussi la pression, le public… Parfois, il essaye aussi de faire des smashes plus techniques, croisés-courts, qui sont plus compliqués que les smashes où il faut frapper très fort. Il a un certain complexe sur ce coup. Quand la balle vole, arrive très haut au-dessus de sa tête, ce complexe commence. La preuve : de temps en temps, il préfère des smashes où il ne va pas finir le point. Et les autres joueurs l'ont aussi compris".

Une tactique qui se rapproche d’un autre coup qui a longtemps handicapé le Djoker dans sa quête des sommets : le service. A écouter Wojtek Fibak, les multiples changements connus par le numéro un mondial dans ce domaine ont pu aussi affecter la qualité de ses smashes. "Le problème qu’il avait sur les smashes découlait aussi de son service, explique le Polonais. Il avait tenté beaucoup de changements avec Todd Martin en 2010 mais ça n’a pas marché. Mais il a énormément travaillé son service depuis, c’est devenu une arme réelle. Surtout quand on considère qu’il n'est ni très grand, ni très puissant. Mais il a obtenu un timing parfait. Le timing, c’est la clé. Sur les smashes aussi…"

Techniquement irréprochable, le Serbe bute encore sur une maladresse réelle mais pas encore complètement handicapante. Car comme l’expliquait si bien Andy Roddick en juin dernier à propos de la seule faille serbe, "la bonne nouvelle pour Nole c’est que donner des smashes gratuits à quelqu’un, ce n’est pas exactement une stratégie gagnante/réaliste/possible". Alors, Nole peut se marrer.

"Et le prix du Djokosmash 2017 va à…"

En 2017, après une victoire avec le double serbe face à l’Espagne en Coupe Davis, la journaliste Ana Mitric avait réussi à poser LA question que tout le monde se pose, en charriant, avec l’aide du Djoker, Nenad Zimonjic, excellent dans ce domaine qui avait raté un smash tout cuit dans ce double décisif.

L’équipe était franchement de bonne humeur, rembobine-t-elle. Je couvrais l’équipe nationale serbe depuis septembre 2011 donc j’étais connue des joueurs. J’avais déjà eu plein d’occasions de l'interroger sur ces smashes mais j’avais préféré attendre d’être sûre que ma question soit reçue avec humour. Après tout, quoi de plus drôle qu’un des meilleurs joueurs de tous les temps ait un aussi mauvais smash ?". Alors, elle se lance. S’ensuit , rembobine-t-elle.". Alors, elle se lance. S’ensuit cet échange plein de bonne humeur

- Ana Mitric : Savez-vous que sur Twitter, un smash raté est appelé un 'Djokosmash' ?

- Novak Djokovic : Vraiment ?

- Ana Mitric : Oui… Capitaine Zimonjic, êtes-vous au courant que vous avez frappé un "Djokosmash" aujourd’hui ?

- Nenad Zimonjic : Ça arrive une fois sur quinze non ?

- Novak Djokovic : Ouuuh… Tu veux que je donne une récompense ? Et le prix du Djokosmash 2017 va à… (rires, désignant Zimonjic)

"C’était un moment franchement sympa, qui reflétait bien l’état d’esprit de camaraderie de cette équipe et la facilité qu’a Djokovic à se moquer de lui-même, rigole encore la journaliste. Maintenant, même sa femme utilise ce terme". Preuve qu’on peut marquer le jeu durablement… et le dictionnaire de passionnés qui va avec.

Novak Djokovic effectue un smash, face à Rafael Nadal, ce vendredi 11 juin 2021, en demi-finale de Roland-Garros Crédit: Getty Images

