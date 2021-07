Novak Djokovic domine globalement le tennis mondial depuis maintenant une décennie. Même si, par périodes, Rafael Nadal (surtout), Roger Federer (un peu) ou Andy Murray (très brièvement) ont joué les intérimaires de luxe, la période 2011-2021 appartient au Djoker. Il lui a fallu une décennie pour rejoindre Federer et Nadal au nombre de titres en Grand Chelem. Mais il pourrait bien leur faire un simple petit coucou en passant avant de les laisser dans ses rétroviseurs. Dans quelques semaines, il sera le grandissime favori de l'US Open.

Un sacre à New York serait non seulement son 21e dans un tournoi majeur, soit un de plus que ses deux grands rivaux, mais il lui permettrait, en prime, de réussir le Grand Chelem calendaire, exploit ultime du tennis, que seuls deux joueurs, Donald Budge et Rod Laver (à deux reprises) ont accompli dans l'Histoire. Un coup double qui ferait du champion serbe un cas à part.

Pour son entraîneur, Goran Ivanisevic, il est d'ores et déjà "le plus grand tous les temps". En ce qui le concerne, le débat est clos. Mais à écouter le Croate, en cas de nouveau succès de son poulain à Flushing Meadows, il devrait l'être pour tout le monde : "Il écrit l'Histoire. Et il va encore le faire à l'US Open. Je crois fermement qu'il va le faire. Il va gagner les quatre dans la même année. Alors, le débat sera terminé."

Novak Djokovic triomphe pour la 6e fois, la 3e consécutiv,e à Wimbledon. Crédit: Getty Images

Cap sur les 30 ? "Avec lui, on ne sait jamais"

Celui qui avait gagné son unique titre du Grand Chelem il y a tout juste vingt ans, ici-même à Wimbledon, ne tarit pas d'éloges sur le numéro un mondial, dont il loue notamment le désir de toujours progresser et son amour du combat : "Il s'améliore sans cesse. Chaque jour, il est prêt au combat. C'est un incroyable compétiteur. Incroyable. Chaque jour, il va chercher quelque chose de nouveau. Et même quand il ne joue pas son meilleur tennis, il gagne. Alors imaginez quand il est à son meilleur niveau. Il est tout simplement imbattable."

Pour autant, Goran Ivanisevic ne pense pas que la course aux records va s'arrêter là. S'il ne mentionne pas Roger Federer, il reste convaincu que Rafael Nadal peut encore aller chercher des grands titres. "Nadal va se battre, dit-il. Il voudra en gagner d'autres. Il sera encore là à Roland-Garros l'an prochain." Ce qui ne change rien à son opinion sur le fond du débat : "Novak est quand même plus grand. Le plus grand de tous. Il n'y a même pas de débat à ce sujet pour moi."

Alors, où s'arrêtera-t-il ? Maintenant qu'il est à 20, et qu'il vient de remporter pas moins de huit titres du Grand Chelem en seulement trois ans, jusqu'où peut aller Novak Djokovic ? 25 ? 30 ? "Pour être honnête, je n'en sais rien, avoue Ivanisevic. Franchement, avec lui, on ne sait jamais."

Novak Djokovic & Goran Ivanisevic Crédit: Getty Images

