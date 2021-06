Première difficile pour Sinner

Il a beau flirter avec le Top 20 et même déjà y être entré quelques semaines, Jannik Sinner a encore des choses à apprendre. Et le tennis sur gazon en fait visiblement partie. Lundi, alors qu'il participait pour la première fois au grand tableau de Wimbledon, il est tombé sur un os en la personne de Marton Fucsovics. Le Hongrois, 48e à l'ATP, l'a ainsi emporté en quatre sets malgré la perte du premier (5-7, 6-3, 7-5, 6-3) et un peu plus de trois heures de jeu (3h02 précisément). Il a notamment profité des trop nombreuses approximations d'un Italien (55 fautes directes) également en délicatesse avec sa première balle.

Rublev à réaction

Pour Andrey Rublev, ce lundi ne fut pas non plus de tout repos. Pourtant apparu plutôt en verve sur herbe après une finale à Halle, le Russe, tête de série numéro 5, a eu du mal à lancer son match. Surpris d'entrée par un Federico Delbonis plutôt connu pour ses qualités sur terre battue, il a cependant su hausser le ton et prendre le contrôle de la partie pour s'imposer en quatre manches (4-6, 6-4, 6-1, 6-2) et 2h15 de jeu. Il affrontera soit Ricardas Berankis, soit Lloyd Harris au 2e tour.

