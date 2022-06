Tennis

4h57, unique, 93,7% : Novak Djokovic à Wimbledon, une mainmise en stats

WIMBLEDON - Le gazon londonien est devenu son jardin. Sextuple lauréat de "The Championships", Novak Djokovic présente un taux de victoires impressionnant sur les dix dernières éditions du tournoi : 93,7%. C'est une des statistiques qui illustrent la domination du Serbe à Wimbledon. Tableau corsé, série record, comparaison avec Björn Borg et Pete Sampras… le tout dans ce Jeu, Set et Maths spécial.

00:02:44, il y a une heure