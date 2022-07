Tennis

Wimbledon - Quart de finale - Di Pasquale : "Kyrgios, un talent pur, mais une attitude détestable"

WIMBLEDON - Non tête de série, Nick Kyrgios revient en quart de finale du All-England Club. Si cela a inspiré Jeu Set et Maths dans un statistique liée à son match face à Cristian Garin, il en est de même pour Arnaud Di Pasquale et Maxime Battistella, qui ne peuvent pas rester insensibles au talent et à la personnalité de l'Australien, comme ils le soulignent dans le podcast DiP Impact.

00:06:47, il y a 5 heures