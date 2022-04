De nombreux pays ont convenu qu'ils n'autorisent pas les représentants de la Russie à concourir. Absolument personne arborant un drapeau russe sur le court ne devrait être autorisé à venir", Nous avons besoin d'une assurance potentielle qu'ils ne sont pas des partisans de Poutine et nous réfléchissons aux exigences dont nous pourrions avoir besoin pour essayer d'obtenir des assurances dans ce sens". La menace se précise pour Daniil Medvedev. Il y a quelques semaines, le gouvernement britannique avait prévenu qu'il n'écartait pas l'idée d'interdire au Russe de jouer à Wimbledon après l'invasion de l'Ukraine. "r", avait lancé le ministre des Sports, Nigel Huddleston avant d'annoncer : "".

Depuis, rien n'a filtré sur ces fameuses assurances que le gouvernement britannique pourrait exiger. Mais Daniil Medvedev reste dans une position incertaine quant à sa présence à Londres fin juin. Wimbledon est en effet visiblement encore en pleine réflexion. "Nous avons pris note des directives du gouvernement britannique concernant la participation de personnes russes et biélorusses à titre neutre à des événements sportifs au Royaume-Uni", a expliqué mardi le All England Club, qui organise cette grande fête sur gazon dans un communiqué. "Nous continuons à engager des discussions avec le gouvernement britannique, la Lawn Tennis Association et les instances dirigeantes internationales du tennis. Nous prévoyons d'annoncer une décision concernant Wimbledon avant notre date limite d'inscription à la mi-mai."

Pourquoi Wimbledon peut se permettre un refus ? "Les clubs privés ont de plus liberté"

A l'heure actuelle, Wimbledon n'exclurait donc rien. D'après The Telegraph, le tournoi londonien pourrait même frapper fort . Et songerait bien à ne pas autoriser les athlètes russes mais aussi biélorusses à participer à la prochaine édition alors que la guerre fait encore rage en Ukraine et que des atrocités infligées par l'armée de Vladimir Poutine ont été découvertes à Boutcha. Et le troisième Grand Chelem de l'année n'aurait visiblement aucun souci à le faire.

Alors que l'ATP et la WTA ont laissé les sportifs russes évoluer sur le circuit mais sous bannière neutre, Wimbledon aurait plus de marge pour refuser à un joueur d'être dans le tableau, fort de son statut de tournoi indépendant. "Les clubs privés ont plus de liberté quant au fait d'autoriser ou non un joueur à participer. Ils ne sont pas soumis aux mêmes lois sur la discrimination que les circuits", explique dans le quotidien britannique un membre du prestigieux All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC). "Si l'ATP ou la WTA prenaient des mesures plus drastiques, les joueurs russes pourraient affirmer qu'ils sont empêchés de gagner leur vie, alors qu'ils ne sont pas coupables d'une faute personnelle. Mais ce n'est pas vraiment un problème pour Wimbledon."

Ne pas offrir un "boost" à Poutine

Aujourd'hui, Wimbledon y penserait donc visiblement sérieusement. Avec une motivation qui n'a rien d'anodine : certains dans le Royaume ne voudraient pas qu'un succès de Daniil Medvedev sur le gazon londonien profite à Vladimir Poutine. Et offre un "boost" supplémentaire aux Russes, selon The Telegraph.

Actuellement blessé pour soigner une hernie, le numéro 2 mondial, qui risque de manquer Roland-Garros en fonction de son temps de guérison, pourrait alors se retrouver sur le carreau à Londres, où il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale. Même s'il a plusieurs fois déclaré qu'il ne souhaitait que "la paix", le dernier vainqueur de l'US Open serait empêché de pratiquer son métier pour des raisons qui le dépassent. Tout comme ses compatriotes ou encore la Biélorusse Aryna Sabalenka.

