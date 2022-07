Il a encore eu un peu de retard à l'allumage, mais Novak Djokovic n'a pas ménagé le suspense bien longtemps. Vendredi, le triple tenant du titre s'est qualifié pour sa huitième finale de Wimbledon, la 32e en Grand Chelem, un record , sans vraiment trembler. Face à un Cameron Norrie soutenu par tout le public britannique du Centre Court, le Serbe l'a emporté en quatre manches (2-6, 6-3, 6-2, 6-4) et 2h34 de jeu. Il visera donc un septième sacre, le quatrième consécutif, sur le gazon du All England Club dimanche face à Nick Kyrgios.

Ad

Wimbledon Nadal pense déjà à la suite : "Rien d'autre en tête que de récupérer et de continuer à jouer" IL Y A 2 HEURES

Aime-t-il se faire peur ? Après avoir lâché les deux premiers sets de son quart de finale face à Jannik Sinner, Novak Djokovic est complètement passé à côté du premier acte de sa demi-finale vendredi. Mais cette fois, le numéro 3 mondial s'est bien plus vite repris pour imposer sa loi au héros de tout un peuple. Et ce sans avoir besoin de jouer son meilleur tennis, ce qui donne une idée de sa marge sur son adversaire.

Nerveux, Djokovic a gommé ses erreurs pour reprendre le contrôle

Cameron Norrie aura donc finalement eu le temps d'y croire. Alors qu'on pouvait se demander s'il avait vraiment des armes pour gêner Djokovic, il a emmené avec lui les spectateurs du Centre Court pendant un set et demi (2-6, 3-3). Il a ainsi bien exploité le début de partie totalement raté par son adversaire, passif et sans énergie, comme il le fut un moment lors de son précédent match. Mais la machine serbe a fini par se mettre en route et le Britannique n'a pas pu suivre la cadence.

Par ses trajectoires rasantes en revers et sa longueur de balle, sa capacité à embarquer son adversaire dans un faux rythme, Norrie a indéniablement gêné un Djokovic imprécis. Mais en revenant sur le court en début de deuxième set, le Serbe s'est attaché à gommer peu à peu son déchet et cela lui a suffi pour reprendre la direction des opérations : de 12 fautes directes dans la première manche, il est passé respectivement à 5, 4 et 7 dans les trois suivantes. En retrouvant ce niveau de concentration, il a aussi bien mieux servi, de 55 à 78 % de premières du premier au deuxième acte.

Et Norrie, qui avait déjà écarté plusieurs balles de break dans ses jeux de service précédents, a fini par craquer dans le 8e jeu du deuxième set (2-6, 5-3) et a vu ses espoirs d'exploit s'envoler. Lâché par son coup droit, de plus en plus fébrile dans le petit jeu et sur les smashes, le Britannique a concédé son engagement d'entrée de troisième et quatrième manches. La messe était dite face à Djokovic solide, bien que toujours nerveux à l'image de ses récriminations à l'égard de certains spectateurs après la balle de match. Il n'a plus qu'une marche à franchir désormais pour conquérir son 21e titre du Grand Chelem et relancer la course aux records.

Wimbledon Corretja : "Je comprends la décision de Nadal" IL Y A 3 HEURES