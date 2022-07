Ce n'est pas forcément le record le plus marquant dans la fameuse course au "GOAT". Mais ça n'en est pas moins un indicateur important et pour tout dire, quand on y pense, assez phénoménal. En dominant Cameron Norrie en demi-finale de Wimbledon ce vendredi, Novak Djokovic a gagné le droit de disputer dimanche, face à Nick Kyrgios, sa 32e finale de Grand Chelem (9 à l'Open d'Australie, 6 à Roland-Garros, 8 à Wimbledon et 9 à l'US Open) battant ainsi définitivement le record qu'il co-détenait avec Roger Federer depuis l'US Open 2021.

Un record que Federer avait lui-même "chipé" à Ivan Lendl il y a déjà 13 ans, à Wimbledon 2009, année où il avait joué (et gagné) sa 20e finale majeure, dépassant ainsi d'une unité le champion tchécoslovaque devenu américain. Le Suisse s'est ensuite progressivement fait rattraper par ses deux rivaux du Big Three puisque Rafael Nadal en est lui-même à 30 finales du Grand Chelem. Malheureusement pour lui, l'Espagnol a manqué l'occasion de le rejoindre en étant contraint de déclarer forfait pour sa demi-finale face à Kyrgios en raison d'une déchirure abdominale

Novak Djokovic, qui reste toutefois à distance de Federer concernant le nombre de finales disputées à Wimbledon (8 contre 12), égale par ailleurs les 32 finales majeures jouées par Martina Navratilova. Il reste encore devancé, mais de peu, par la recordwoman du genre, Chris Evert (34), et Serena Williams (33).

Quasiment une finale atteinte pour deux Grands Chelems disputés

Pour mesurer encore un peu mieux la "dinguerie" de cette statistique, il faut rappeler que Novak Djokovic a disputé au total 68 Grands Chelems dans sa carrière : ce qui signifie qu'à peu de choses près, il en a atteint la finale une fois sur deux. Plus même si l'on enlève les 11 tournois majeurs qu'il a disputés avant d'atteindre sa toute première grande finale, à l'US Open 2007 (perdue contre Federer). Là, cela fait 32 sur 57, soit plus de 56%.

"Not too bad", même s'il n'y a véritablement qu'une seule marque de Roger Federer que Novak Djokovic aimerait dépasser dimanche : celle des 20 titres en Grand Chelem…

