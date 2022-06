C'était du grand Humbert ! Pour son deuxième tour dans ce Wimbledon 2022, le Français est parvenu à se défaire de Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros, en quatre manches et 2h36 de jeu (3-6, 6-2, 7-5, 6-4). Entré dans le match comme un diesel, le 112e à l'ATP a progressivement pris le dessus sur la tête de série numéro trois, peu à l'aise avec les conditions de jeu sur gazon. Huitième de finaliste en 2019 à Wimbledon, Humbert va chercher à rééditer cette performance en battant son futur adversaire, le Belge David Goffin, dans un duel qui promet beaucoup de spectacle.

En ouverture de cette troisième journée à Wimbledon, Ugo Humbert avait un joli coup à jouer face à Ruud. Peu à l'aise à Wimbledon où il n'a franchi qu'un seul tour depuis son entrée sur le circuit professionnel, le Norvégien a pourtant mis le doute dans l'esprit du Messin dès les premiers échanges. Dominé sur deux jeux de service lors de ses trois premières mises en jeu, le Français a mis un temps avant d'activer la machine avec plus du double de fautes directes par rapport à son adversaire (15 contre 7) et un piètre rendement au filet (3 points gagnés sur 11 tentatives). Dès lors, Ruud en a profité pour empocher la première manche en une demi-heure (6-3).

Humbert revenu comme un boomerang dans le 3e set

Malgré ce mauvais départ, Humbert ne s'est pas laissé surprendre par l'enjeu. Plus efficace au service, le gaucher a pris les devant en breakant à 1-1 puis à 4-2 pour égaliser à une manche partout de façon autoritaire en 39 minutes, lançant définitivement le combat face au Scandinave (6-2). En guise de réponse, Ruud a remporté les trois premiers jeux du troisième set... avant de voir le Tricolore revenir comme un boomerang pour égaliser à 3-3.

Ugo Humbert. Crédit: Getty Images

Plus solide dans l'échange et parfois dévastateur en retour, Humbert a chipé le service de son adversaire à 5-5 pour remporter la troisième manche en 46 minutes (7-5). Alors dominateur, il n'a plus laissé passer sa chance en restant souverain sur sa mise en jeu et en surprenant Ruud d'un coup de fusil en passing de revers à 4-4, 30-40. Sans cogiter, le Français a terminé sur un jeu blanc pour se qualifier au troisième tour, où David Goffin l'attend pour un duel franco-belge très attendu.

