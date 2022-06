Djokovic et Nadal en quête de sommets, tableau ultra ouvert chez les dames : du 27 juin au 10 juillet 2022, Wimbledon sera encore une fois l'un des rendez-vous phares de cette saison en tennis, mais pas que.

Wimbledon 2022 sera à regarder en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS et ce, depuis 2014. La chaîne est accessible avec une souscription via un opérateur TV ou via myCanal.

Ad

Wimbledon Pas remis de sa blessure, Monfils déclare forfait pour Wimbledon IL Y A UNE HEURE

"Djokovic aura une énorme pression à Londres, mais il reste le meilleur sur gazon"

Wimbledon 2022 sera aussi à suivre sur Eurosport.fr

Tous les jours, retrouvez le meilleur de Wimbledon sur Eurosport.fr avec des analyses, des résumés, des débats, des articles explicatifs, des présentations et toutes les réactions.

Un parfum particulier pour cette cuvée 2022

Mais cette édition s'annonce très particulière. Alors que le conflit entre la Russe et l'Ukraine continue de sévir, le All England Lawn Tennis and Croquet Club a créé un séisme en décidant d'exclure les joueurs et joueuses russes et biélorusses du tournoi . De plus, aucun point ne sera distribué par la WTA et l'ATP.

L'oeil de DiP : "La situation de Medvedev doit être terrible à vivre"

Sans le numéro 1 mondial Daniil Medvedev, Novak Djokovic et Rafael Nadal s'avancent en grands favoris. Tenant du titre , le Serbe vise une septième couronne à Londres, l'Espagnol est en quête d'un troisième Grand Chelem de rang. Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Nick Kyrgios ou encore Stefanos Tsitsipas font partie des joueurs à suivre.

Chez les dames, le tournoi est très ouvert. Sans Barty, partie à la retraite, le contingent russo-biélorusse emmené par Sabalenka, il y a du monde à prétendre au sacre. Pas spécialement friande du gazon, la numéro 1 mondial Iga Swiatek sera évidemment l'une des favorites. Ons Jabeur, Anett Kontaveit, Karolina Pliskova, Paula Badosa ou encore Serena Williams pour son grand retour seront à suivre.

Wimbledon Djokovic, Berrettini, Federer… Quoi qu'il arrive à Wimbledon, ils ont déjà perdu IL Y A 6 HEURES