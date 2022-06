On se demande si en ce moment, il ne serait pas plus facile d'arrêter à bout de bras un TGV lancé à pleine vitesse qu'Iga Swiatek quand elle rentre sur un terrain de tennis. Pour son premier match sur gazon de la saison, la n°1 mondiale, victorieuse de Jana Fett (6-0, 6-3) pour son entrée en lice à Wimbledon, a envoyé un message clair : non, elle ne s'est pas reposée sur ses lauriers après son sacre à Roland-Garros, et non, l'herbe ne la perturbe pas plus que ça. Pas vraiment une bonne nouvelle pour ses adversaires pour la suite du tournoi…

A vrai dire, pas grand-chose ne semblait encore pouvoir perturber la joueuse polonaise ce mardi : ni la perspective d'ouvrir le bal du mardi sur le Centre Court, en lieu et place, comme le veut la tradition, de la tenante du titre Ashleigh Barty (retraitée) ; ni le vent qui soufflait assez fort sur ledit Centre Court ; ni un gros relâchement dans le 2e set qui a vu son adversaire se détacher 3-1, cinq balles de 4-1 (dont trois d'affilée) avec un double break à la clé.

Swiatek a puisé dans son inépuisable réservoir de confiance pour aligner les cinq jeux suivants – non sans sauver également une balle de 4-2 – et décrocher ainsi une 36e victoire consécutive, ce qui en fait d'ores et déjà la plus grande série de victoires des années 2000, devant les 35 de Venus Williams (justement en l'an 2000).

Il faut remonter à Monica Seles en 1990 pour trouver trace d'une telle série victorieuse. A l'époque, l'Américaine (alors Yougoslave) avait justement vu sa série prendre fin à Wimbledon, en quarts de finale. Iga Swiatek, qui a par ailleurs aligné un 17e "bagel" cette saison, visera la 37e lors de son 2e tour face la Néerlandaise Lesley Pattinama-Kerkhove. Pas de quoi l'effrayer, a priori.

Bencic out

Le tableau féminin a revanche été marquée par une (petite) surprise avec l'élimination de la tête de série n°14 Belinda Bencic, éliminée par la Chinoise Qiang Wang dans un match qui avait été interrompu la veille à un set partout (6-4, 5-7, 6-2). La Suissesse avait produit un bel effort pour remonter un break de retard dans le 2e set. Mais en vain…

