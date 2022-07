Sa persévérance a porté ses fruits. Très mal embarqué lundi sur le court numéro 2 où il était mené deux manches à rien par la tête de série 19 Alex de Minaur, Cristian Garin n'a rien lâché pour finalement renverser l'Australien au bout du suspense (2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6) après 4h34 de jeu. Au passage, le Chilien a d'ailleurs sauvé deux balles de match sur son service à 5-4 contre lui dans le 5e set, avant d'enlever le super tie-break 10 points à 6. Cette victoire épique lui permet d'accéder à son premier quart de finale en Grand Chelem lors duquel il affrontera Nick Kyrgios ou Brandon Nakashima.

Quand il n'a pas pu convertir une balle de break à 5-5 dans le troisième set, Alex de Minaur ne se doutait pas qu'il allait amèrement le regretter. Mais l'Australien a vu progressivement le contrôle du match lui échapper contre un Cristian Garin de plus en plus entreprenant. Dans ce duel de contreurs de fond de court qui a mis en scène plus de 70 (!) échanges de plus de 9 frappes - ce qui aurait pu paraître incongru sur gazon à une certaine époque -, le Chilien a donc eu le dernier mot. S'il a commis pas moins de 72 fautes directes (contre 50), il a également frappé 56 coups gagnants (contre 31).

En se montrant soudain bien plus précis à la relance dans le tie-break de la 3e manche, Garin a changé la dynamique du match. Un break d'entrée de quatrième set s'en est suivi et le Chilien a remis les compteurs à zéro. Également surpris dès l'entame du 5e acte, De Minaur a alors immédiatement réagi pour débreaker blanc (2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 1-1). Revenu totalement dans le combat, l'Aussie a donc bien cru s'en sortir quand il s'est retrouvé à 5-4, 15/40 sur le service adverse. Mais Garin est allé sauver les balles de match vers l'avant et c'est cette audace qui lui a aussi permis de mieux négocier le super tie-break.

