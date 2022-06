Tennis

WIMBLEDON - Di Pasquale : "Pas du bon Nadal, mais fallait-il s'attendre à mieux après 3 ans d'absence à Londres ?"

WIMBLEDON - Rafael Nadal n'a pas été très bon lors de son premier tour face à Francisco Cerundolo sur le Centre Court du All England Club ce mardi. Un match gagné au forceps en quatre sets et plus de trois heures de jeu. Mais rien d'étonnant à cela pour Arnaud Di Pasquale qui estime, dans notre podcast DiP Impact, qu'il a quand même fait l'essentiel lors de son entrée en lice.

00:07:23, il y a 27 minutes