Wimbledon approche à grands pas (27 juin-10 juillet prochains). Et la liste des participants s'affine de jour en jour. Mardi, l'annonce du grand retour de Serena Williams un an après sa dernière apparition sur un court au 1er tour sur le gazon anglais (abandon contre Aliaksandra Sasnovich) a logiquement attiré tous les projecteurs. Mais la légende américaine n'était pas la seule invitation dévoilée par le All England Club. L'organisation du tournoi a ainsi d'ores et déjà annoncé 7 des 8 wildcards du simple messieurs et 6 des 8 du simple dames.