A chaque tournoi du Grand Chelem, normalement, c'est un peu le même rituel. Au lendemain des finales, on se précipite sur les classements mondiaux ATP et WTA pour constater de visu l'officialisation des projections que l'on s'en fait depuis plusieurs jours. C'est un peu la cerise sur le gâteau, la petite poire de fin de repas, une façon comme une autre de redescendre en douceur après deux semaines chargées d'adrénaline.

Cette année, il n'y aura pas de tel rituel. Le classement mondial du lundi 11 juillet, au lendemain de Wimbledon, on le connaît depuis deux semaines puisque le Grand Chelem londonien, faut-il le rappeler, a été amputé de ses points ATP et WTA, décision prise conjointement par les instances pour sanctionner le All England Club d'avoir exclu les joueurs et les joueuses russes et biélorusses , après l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine.

De là à dire que Novak Djokovic et Elena Rybakina ont conquis pour des queues de cerise le titre le plus honorifique de la planète tennis, il y a un pas. Au-delà du prestige de leur triomphe, le Serbe et la Kazakhe - d'origine russe… - sont chacun repartis avec une coquette somme de 2 millions de livres (environ 2 361 000 euros), de quoi pouvoir prendre sereinement quelques vacances en juillet. Mais sportivement, c'est un fait : voilà un titre qui ne vaut rien. Même les battus des huitièmes de finale du Future d'Ajaccio, disputé pendant la deuxième semaine de Wimbledon, ont marqué plus de points qu'eux.

Djokovic, grand vainqueur et grand perdant

C'est là qu'on en vient au côté assez burlesque de la situation. En décrochant son 21e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic, dépossédé des 2000 points de son titre l'an dernier, a "gagné" le droit d'être rétrogradé de la 3e à la 7e place mondiale. S'il avait engrangé le pécule normal de points, il aurait certes aussi reculé au classement mais d'une seule place, au bénéfice de Rafael Nadal.

L'Espagnol, demi-finaliste alors qu'il n'avait pas le moindre point à défendre (il était forfait l'an dernier), serait redevenu n°2 mondial derrière Daniil Medvedev, qui reste n°1 malgré son bannissement. Au lieu de quoi, le dauphin du Russe est toujours Alexander Zverev, absent aussi mais sur blessure.

Mais finalement, Nadal et Djokovic ne sont pas les plus grands perdants de l'histoire. Nick Kyrgios, finaliste pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem, est plus à plaindre. L'Australien perd cinq places pour se retrouver 45e alors qu'il aurait dû en gagner 24 pour se retrouver 16e mondial, tout près de son meilleur classement (13e en 2016). Un statut de tête de série pour l'US Open lui tendait les bras. Là, pour l'avoir, il va devoir cravacher.

Norrie, Goffin ou Van Rijthoven peuvent faire grise mine

Il y a bien sûr aussi le cas du n°1… britannique Cameron Norrie, demi-finaliste, qui aurait dû revenir dans le top 10 et même améliorer son meilleur classement (8e). Et pourtant, il reste aux portes du top 10 (11e), dans lequel reste en revanche Felix Auger-Aliassime, malgré sa défaite au 1er tour. Comme quoi, il y a aussi des gagnants du "système".

Mais il y a surtout des battus. Citons par ailleurs Cristian Garin et David Goffin, quart-de-finalistes, chutent respectivement aux 56e et 71e places mondiales au lieu de remonter 35e et 42e. Sans oublier les deux surprenants huitième-de-finalistes, l'Australien Jason Kubler et le Néerlandais Tim Van Rijhtoven, qui n'intégrent pas le Top 100 alors qu'ils auraient dû se suivre aux 72e et 73e places mondiales.

"Djokovic joue toute sa saison sur ce Wimbledon, un poids non négligeable pour lui"

Finalement, l'un des grands perdants annoncés de ce Wimbledon, le finaliste sortant Matteo Berrettini, ne s'en tire pas si mal puisqu'il ne perd "que" quatre places (de11e à 15e). Places qu'il aurait de toute façon perdues puisque, rappelons-le, il était absent de ce Wimbledon (Covid). Pas de regret, donc.

Harmony Tan parmi les grandes victimes

Du côté des femmes, les deux finalistes ont également de quoi se morfondre. Elena Rybakina va stagner à la 23e place mondiale alors qu'elle aurait dû faire une entrée fracassante dans le top 10, à la 6e place. Et la pauvre Ons Jabeur, déjà attristée par sa défaite, doit en plus abandonner son "poste" de dauphine d'Iga Swiatek pour redescendre à la 5e place. La nouvelle numéro 2 mondiale ? Anett Kontaveit, battue dès le 2e tour. No comment…

Mais les grandes perdantes sont plutôt les demi-finalistes. Notamment Tatjana Maria qui aurait dû battre son meilleur classement pour se retrouver 34e (au lieu de 98e, soit 64 places de perte sèche !). Simona Halep peut aussi maudire Vladimir Poutine puisque sans lui, elle aurait fait son retour dans le top 10. La nouvelle pouliche de Patrick Mouratoglou gagne malgré tout une petite place (de 18e à 17e).

Et que dire des quart-de-finalistes surprises de ce Wimbledon, notamment l'Allemande Jule Niemeier qui aurait dû se rapprocher du top 50 au lieu de rester boutée hors du top 100. Cruel, plus encore que pour Ajla Tomljanovic et Marie Bouzkova...

Quant à nos trois Françaises huitième-de-finalistes, elles font partie elles aussi des grandes victimes de cette opération blanche. Notamment à Harmony Tan, qui aurait dû gagner 31 places pour prendre (comme Niemeier) racine dans le top 100, à 84e place. C'était la porte ouverte à un tout autre horizon, avec à court terme, déjà, un tableau final assuré à l'US Open. Voilà qui peut changer une carrière, donc une vie.

Caroline Garcia, elle, aurait dû gagner 18 places pour remonter au 37e rang, juste derrière Alizé Cornet (33e). Au lieu de quoi, les deux Françaises sont 38e (pour la Niçoise) et 48e (pour la Lyonnaise) ce lundi. D'accord, c'est moins grave que pour Harmony. Mais tout de même…

Le classement WTA "réel" de ce lundi 11 juillet (après Wimbledon) Le classement WTA "virtuel" si Wimbledon avait donné des points. 1. Swiatek 1. Swiatek 2. Kontaveit 2. Jabeur 3. Sakkari 3. Kontaveit 4. Badosa 4. Sakkari 5. Jabeur 5. Badosa 6. Sabalenka 6. Rybakina 7. Collins 7. Sabalenka 8. Pegula 8. Pegula 9. Muguruza 9. Collins 10. Raducanu 10. Halep ... 38. Cornet ... 33. Cornet ... 48. Garcia 34. Maria ... 77. Parry ... 37. Garcia ... 98. Maria ... 67. Parry ... 115. Tan ... 86. Tan

Le classement ATP "réel" de ce lundi 11 juillet (après Wimbledon) Le classement ATP "virtuel" si Wimbledon avait donné des points 1. Medvedev 1. Medvedev 2. Zverev 2. Nadal 3. Nadal 3. Zverev 4. Tsitsipas 4. Djokovic 5. Ruud 5. Tsitsipas 6. Alcaraz 6. Ruud 7. Djokovic 7. Alcaraz 8. Rublev 8. Norrie 9. Auger-Aliassime 9. Rublev 10. Sinner 10. Sinner 11. Norrie 11. Auger-Aliassime ... 21. Monfils ... 16. Kyrgios ... 45. Kyrgios ... 26. Monfils ... 49. Nakashima ... 35. Garin ... 56. Garin ... 40 Nakashima ... 71. Goffin ... 42. Goffin

