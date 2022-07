Novak Djokovic n'aura pas laissé beaucoup d'énergie sur le Centre Court de Wimbledon.Très largement au-dessus de son compatriote serbe, Miomir Kecmanovic, tête de série 25, le numéro 3 mondial a montré toute l'étendue de son talent pour écraser son adversaire en trois petits sets 6-0, 6-3, 6-4 et 1h53 de jeu. Il affrontera au prochain tour la nouvelle sensation sur herbe : le Néerlandais Tim Van Rijthoven

Avec l'élimination et les retraits à cause du Covid de nombreuses têtes de série depuis le début du tournoi, Djokovic a théoriquement un boulevard devant lui pour potentiellement aller gagner une septième fois sur l'herbe londonienne. Et Miomir Kecmanovic ne représentait vendredi qu'un léger obstacle à franchir, compte tenu du niveau de jeu remarquable affiché par le triple tenant du titre.

Impressionnant puis en gestion, Djoko s'est baladé

Durant la première manche, le numéro 3 mondial n'a pas laissé la moindre chance à son compatriote. Excellent au service comme en retour, appliqué et sérieux, Djoko a récité sa partition pendant que Kecmanovic, lui, cherchait ses notes. L'homme aux 20 tournois du Grand Chelem n'a pas tardé pour infliger un lourd 6-0 à son adversaire.

Un peu mieux en jambes, meilleur sur sa mise en jeu et surtout plus efficace sur en défense, Kecmanovic a enfin proposé quelque chose lors de la deuxième manche. Le jeune joueur (22 ans) a tenu la baraque tant bien que mal sur ses engagements. Jusqu'à 4-3. Moment choisi par Djokovic pour le breaker et s'envoler un peu plus au score (6-0, 6-3).

Toujours aussi solide, le sextuple vainqueur du tournoi a alors déroulé avant d'avoir un peu de mal à conclure sa partie alors qu'il menait 6-0, 6-3, 5-2 double break. Après avoir perdu pour la première fois son service de la partie, Djoko a finalement plié l'affaire. Tous les feux sont donc au vert pour lui à l'orée de la seconde semaine.

