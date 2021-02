"Je suis très soulagée (...) Je me suis battue du mieux que je pouvais, a déclaré la Suissesse à l'issue du match. Elle (Coco Gauff) m'a donné du fil à retordre. Par moment, je ne savais pas quoi faire mais je suis très contente d'avoir gagné et d'aller en finale." De son côté, Iga Swiatek, tête de série numéro 5 du tournoi australien, s'est qualifiée plus facilement que sa future adversaire en battant la Suissesse Jil Teichmann 6-3, 6-2.