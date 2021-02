Kristina Mladenovic n'est pas allée plus loin que sa compatriote Caroline Garcia, qui avait trébuché au 1e tour, lundi. La 51e mondiale a échoué contre la Suissesse Jil Teichmann, située dix rangs plus loin qu'elle au classement de la WTA, sur le score de 6-2, 7-6, mardi. Les choses se sont mal engagées pour elle puisqu'elle a immédiatement perdu son engagement dans la première manche, et elle n'a malheureusement pas su conclure dans la seconde.