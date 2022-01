Après avoir frôlé la correctionnelle pour son entrée en lice, la numéro 1 mondiale a trouvé son rythme de croisière à Adélaïde. Bousculée par Cori Gauff pour son premier match, Ashleigh Barty a vraiment haussé le ton pour se défaire de Sofia Kenin. Devant son public, elle a réussi 17 aces pour écarter 6-3, 6-4 en 68 minutes l'Américaine qui s'était fait un nom en remportant le Majeur australien en 2020. Elle devra encore fournir une belle prestation samedi pour tenter d'atteindre la finale puisqu'elle sera opposée à la Polonaise Iga Swiatek (9e), lauréate de Roland-Garros en 2020. Cette dernière a battu la Biélorusse Victoria Azarenka (27e) 6-3, 2-6, 6-1.

Très solide sur sa mise en jeu, l'Australienne a remporté 31 des 32 points joués sur sa première balle et 9 des 16 joués sur sa seconde, sans laisser la moindre balle de break à Kenin. Cette dernière ne s'est pas non plus donné beaucoup de chances d'inquiéter Barty en commettant 26 fautes directes. Au vu de ses deux premiers matchs, la N.1 mondiale estime avoir "encore du travail à faire", mais elle se satisfait de ce "solide début" de tournoi et d'année. L'autre demi-finale opposera la Kazakhe Elena Rybakina (14e), qui a battu l'Américaine Shelby Rogers (40e) 3-6, 6-3, 6-2, à la Japonaise Misaki Doi (105e) qui a écarté la Slovène Kaja Juvan (100e) 6-3, 4-6, 7-6 (7/5).

Osaka impressionne à Melbourne

A Melbourne, Simona Halep (20e) s'est aussi invitée dans le dernier carré en venant à bout de la Suissesse Viktorija Golubic (43e) 6-2, 5-7, 6-4 en plus de deux heures et demie de jeu (2h35 précisément). "Je dois admettre que ça a été très difficile", a reconnu la Roumaine dont l'année 2021 a été perturbée par les blessures. Son mollet l'avait forcée à renoncer à Roland-Garros, Wimbledon et aux Jeux olympiques, puis un genou l'avait obligée à mettre un terme prématuré à sa saison avant la finale de Linz en novembre.

"Je ne pensais pas pouvoir gagner ce match, mais je me suis battue jusqu'au bout et j'en suis très fière", a-t-elle ajouté. Pour une place en finale, Halep affrontera la Chinoise Zheng Qin-wen (126e) qui a battu la Croate Ana Konjuh (67e) 7-6 (7/1), 7-6 (8/6). Dans l'autre partie du tableau, la tête de série numéro 1 Naomi Osaka a assumé son rang face à Andrea Petkovic, l'emportant en deux sets secs (6-1, 7-5) et 1h14 de jeu.

Si la seconde manche a été plus accrochée - Osaka accusant même un break de retard -, la Japonaise a visiblement retrouvé motivation et sensations. Au cours de la partie, elle a frappé pas moins de 28 coups gagnants, dont 11 aces, pour 15 fautes directes. Agressive et rapide, elle semble déjà prête pour l'Open d'Australie dont elle est tenante du titre. En demie, elle sera opposé à la Russe Veronika Kudermetova (31e) qui a éliminé sa compatriote Anastsia Potapova (69e) 6-2, 4-6, 6-0.

