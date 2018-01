Auckland : Julia Görges surprend Caroline Wozniacki pour remporter son 5e titre

L'Allemande Julia Görges a poursuivi dimanche sur sa lancée d'une excellente fin de saison 2017 pour surprendre la Danoise Caroline Wozniacki en finale du tournoi d'Auckland 6-4, 7-6 (7/4) et remporter le 5e titre de sa carrière.

La 14e joueuse mondiale a ainsi remporté son 14e match consécutif sur le circuit, et son troisième tournoi de rang après ceux de Moscou et de Zhuhai en fin de saison dernière. Wozniacki, 3e joueuse mondiale et tête de série N.1 à Auckland, était pourtant la favorite mais l'Allemande s'est appuyée sur son gros service (11 aces) pour dicter sa loi.

Julia Görges avait déjà atteint la finale du tournoi néo-zélandais l'année passée, battue par l'Américaine Sloane Stephens.